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    首頁 > 政治

    川普欲通話賴清德 林沛祥稱川普不可捉摸 致電盧蔣都不驚訝

    2026/05/21 12:26 記者羅國嘉／台北報導
    立院國民黨團今召開「揭密綠能吃飽、無人機再撈通吃內幕」記者會，黨團書記長林沛祥（中）受訪回應川賴可望通話等時事議題。（記者田裕華攝）

    立院國民黨團今召開「揭密綠能吃飽、無人機再撈通吃內幕」記者會，黨團書記長林沛祥（中）受訪回應川賴可望通話等時事議題。（記者田裕華攝）

    美國總統川普昨表態將與總統賴清德通話，對此，立法院國民黨團書記長林沛祥今表示，川普特性不可捉摸，搞不好不小心給台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安打電話都不用驚訝，他並奉勸執政高層，一味妖魔化中國卻不知其面貌，對我方毫無幫助。

    林沛祥指出，川普原文是「I'll speak to everyone who's involved」，川普最大的特性就是不可捉摸，所以會忽然給誰打電話，搞不好不小心給盧秀燕打電話，給蔣萬安打電話，給誰打電話都不會驚訝，2017年川普也有打電話給時任總統蔡英文，賴清德不是第一個。

    林沛祥表示，川普把過去幾十年台美關係最重要的「台灣關係法」、「六項保證」等全部推翻，直接與中國談對台軍售該怎麼處理，這是以前美國講過的話，都是對中國反悔，這是頭一次對中華民國反悔。彭博把這事情寫出來是好事，且他認為有溝通都是好事，不管是美台還是美中，還是中國與台灣之間的交流，有交流總是好事。

    林沛祥奉勸執政高層 勿一味妖魔化中國

    林沛祥引用名言「Be close with your friends, but be closer with your enemies.」（跟你的朋友保持親近，但更應跟你的敵人保持親近），因為當想對抗、競爭的話，不可能對於對方什麼都不知道。這句名言他送給現在的執政高層，一味妖魔化中國，不知道中國長什麼樣子，其實對我方一點幫助都沒有。

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