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    首頁 > 政治

    首批軍購2950億送立院 卓榮泰：希望明天開始審

    2026/05/20 19:44 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院長卓榮泰（中）今在立法院會答詢。右為國防部長顧立雄，左為主計長陳淑姿。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長卓榮泰（中）今在立法院會答詢。右為國防部長顧立雄，左為主計長陳淑姿。（記者叢昌瑾攝）

    行政院通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，第一批對美軍購2949億9098萬元，今年先編列88億元，送立法院審議。行政院長卓榮泰今日在立法院答詢時表示，希望明天開始這個特別預算就能夠審。

    立法院僅通過7800億縮水版國防特別條例，包含無人機在內的商購、委製預算項目被大量刪除。民進黨立委李坤城質詢表示，4700億元被刪掉的部分，包含無人載具和商購系統大概2900億元，飛彈系統370億元，這是中科院處理的。以及聯合情監監偵系統90億元，強化後勤與彈藥500億元，這是中共發動海空封鎖之前要建立的，不過通通都被刪掉了。

    李坤城問及，如果要編在追加預算，這些項目要如何處理？卓榮泰指出，商和軍之間未來要有合理的介面，不會因為不同部會主政，將來在運用系統上有變化。無人機可能朝特別條例，但他還沒做最後決定，其他部分該放到特別條例的，就放到特別條例，大部分可以用追加或公務預算處理。

    李坤城追問，委製部分是委託中科院嗎？國防部長顧立雄說，最主要的「台灣之盾」所需要的強弓。無人機這次是擺在軍購特別預算，則是用公開採購的方式，要向國內建構多年期的自主供應鏈，所以擺在特別條例，但不是把所有無人載具都放在特別條例。

    李坤城又問，商購部分是跟國內和國外廠商商購？顧立雄回應，「當然」。李坤城說，這些被刪項目編在哪裡比較好？顧立雄指出，要看那些項目要放到公務預算，有一些是用追加預算或特別預算，國防部主要任務是要看後續項目要如何逐年編列。

    卓榮泰強調，希望明天開始這個特別預算就能夠審。顧立雄則說，我們也期待總預算能夠趕快審，因為要辦理後續的。

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