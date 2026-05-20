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    首頁 > 政治

    高市議員讚「孔劉」市長會到中央 陳其邁看了孔劉照：有點像我

    2026/05/20 10:58 記者王榮祥／高雄報導
    八連霸高市議員讚「孔劉」市長會到中央!陳其邁看過孔劉照後笑說「有點像我」。（記者王榮祥攝）

    八連霸高市議員讚「孔劉」市長會到中央!陳其邁看過孔劉照後笑說「有點像我」。（記者王榮祥攝）

    八連霸高市議員李喬如今天在從政32年最溫柔的總質詢結束前，大讚「孔劉」市長會到中央；幕僚事後秀出孔劉的照片，陳其邁仔細看過後笑說「有點像我」。

    李喬如今質詢時說明，因為剛開完白內障手術，醫師交代不能動氣，所以這將是她從政32年以來最溫柔的質詢；質詢期間除追蹤各項民生政策，李喬如也數度肯定市長與市府團隊多年努力，讓高雄產業轉型。

    她在質詢結束前，大力誇讚市長陳其邁是「孔劉」市長，並預言陳其邁未來一定會去中央發展，希望他到中央後，繼續幫忙高雄建設。

    陳其邁事後被問到「孔劉」時一度呆萌，後經幕僚提示，才知道議員說的是韓國知名演員孔劉，他笑說自己不太會回應這種問題，強調做什麼就該像什麼，自己現在的工作就是把市長工作做好，如果有其他的想法，這樣市長的工作會做不好。

    陳其邁也重申市長會做好做滿，讓高雄能夠繼續前進，這是他念茲在茲的最重要工作，「無論被說是孔劉或豬哥亮，都OK啦」。

    幕僚隨後以手機秀出孔劉照片讓陳其邁認識一下，陳其邁仔細打量後說了一句「有點像我」。

    李喬如稱陳其邁是孔劉市長、未來會到中央發展，陳其邁看過照片後笑說「有點像我」。（記者王榮祥翻攝）

    李喬如稱陳其邁是孔劉市長、未來會到中央發展，陳其邁看過照片後笑說「有點像我」。（記者王榮祥翻攝）

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