盧秀燕要賴清德刪台獨黨綱 他喊送她一本「先搞懂好嗎」

民進黨中市議會黨團總召周永鴻表示，要送盧秀燕民進黨黨綱，要她先讀懂再來講好嗎。（記者蘇孟娟攝）

川習會後美國總統川普被問及台灣議題，直言「不希望有人走向獨立」；台中市長盧秀燕今喊話總統賴清德宣布台灣不會獨立，另他身兼民進黨主席也應「刪除台獨黨綱」，「避免民進黨說一套做一套」；民進黨中市議會黨團總召周永鴻說，不懂可以送她一本黨綱，「先讀完再來說好嗎」。

多名民進黨議員痛批盧秀燕又在操作個人政治聲量，民進黨黨綱強調「任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定」。

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周永鴻指出，盧秀燕批評賴總統、要求賴總統表態，她卻從未真正捍衛中華民國，一邊聲稱守護中華民國，一邊卻放任自己的人馬刪國防預算，擋軍購案，「盧秀燕才是說一套做一套」，真要捍衛中華民國最具體、最直接的方法，就是快叫她的子弟兵立委及立院副院長江啟臣通過國防特別預算、讓國軍有足夠能量保衛國家。

周永鴻還說，盧秀燕根本不了解民進黨黨綱的真正內容，他很樂意送她一本，請她好好讀完再來評論。

議會黨團副總召、議員陳俞融也批，中國長期打壓台灣，賴總統身為三軍統帥守護中華民國與台灣安全，面對國際局勢變化，台灣需要內部團結一致，盧秀燕卻在此時製造對立，要求賴清德刪除台獨黨綱，根本又在行政治操作，讓國際社會看到台灣內部混亂，只會藉機操作個人政治聲量、放大政治口水。

民進黨中常委、台中市議員陳淑華也指出，民進黨過去以台灣前途決議文由2300萬台灣人共同決定台灣前途，替換台獨黨綱；但國民黨立委馬文君提案刪除無人機預算，光無人機發展，盧秀燕說一套、馬文君說一套，對台灣國防損害無限大，國民黨與中國關係曖昧，動機不單純。

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