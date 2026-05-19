林佳龍捐贈322萬「蓬萊獎學金」予瑞士伯恩大學WTI

外交部長林佳龍（左）與WTI院長Manfred ELSIG（右）舉行「蓬萊獎學金」捐贈儀式。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（19）日應邀赴瑞士伯恩大學世界貿易研究院（WTI）參訪，並代表我國政府捐贈「蓬萊獎學金」8萬瑞郎（新台幣約322萬元）。林佳龍表示，台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，期待未來在新興科技、半導體及AI等領域開展合作；台灣將持續支持國際經貿人才的培力。

外交部指出，WTI院長Manfred Elsig代表接受捐贈，伯恩大學副校長Andrew Chan偕多位教授、我國駐世界貿易組織（WTO）大使黃昭元及我國駐瑞士代表王思為大使均在場觀禮。

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林佳龍致詞指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，期待未來在新興科技、半導體及AI等領域開展合作；並特別引用愛因斯坦（Albert Einstein）在伯恩大學任教期間所發表的著名質能等價公式「E=mc²」，以教育意涵重新詮釋為「Education = Mentorship × Creative and Critical Thinking（教育＝引導啟發 × 創意與批判思考）」，強調培養學子獨立思考與創新能力的重要性，並表示台灣將持續支持國際經貿人才的培力。

林佳龍也說，特別感謝伯恩大學及WTI的熱情接待，展望未來，希望WTI持續作為台瑞乃至台歐的橋樑，共榮共好。

外交部說明，WTI是國際知名的貿易與經濟治理研究機構，長期培育國際經貿專業人才，與WTO合作密切。為提升我國及開發中與低度開發國家優秀青年參與全球貿易體系能力，我國於2020年與WTI合作設立「蓬萊獎學金」，每年資助我國及開發中或低度開發國家會員各一名，攻讀WTI為期一年的國際經貿法律碩士學程，迄有我國6名青年及衣索比亞、尼泊爾、孟加拉、賴索托及越南等國學子受獎，學成均投入相關領域貢獻所長。

外交部長林佳龍與伯恩大學副校長Andrew Chen（前排右五）及多名教授合影。（外交部提供）

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