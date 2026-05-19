鍾東錦被賴清德嗆「總預算還沒過」 張育萌批：邱鎮軍、陳超明都在擋

苗栗縣長鍾東錦當面向總統賴清德爭取經費，不料卻被賴清德回嗆。（取自鍾東錦臉書）

「童綜合白沙屯媽祖醫院」今（19日）舉辦開工動土典禮，苗栗縣長鍾東錦當場向總統賴清德爭取經費，卻被賴清德回「中央政府總預算案仍未通過，希望鍾東錦等地方首長應發揮影響力」。對此，台灣青年民主協會理事張育萌大酸，「冤有頭、債有主，鍾東錦拿不到錢，找賴清德哭窮幹嘛？」

張育萌在臉書發文表示，賴清德到苗栗，遇到鍾東錦當面哭窮，直接回嗆「總預算還沒過，我沒有看到你出來講？」讓鍾東錦事後受訪，委屈巴巴地說「有點不太舒服」。他怒批，「我不懂，有什麼好不舒服的？預算沒過才不舒服吧？今年總預算只要三讀，中央給苗栗的經費，直接比去年多28億欸」。

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張育萌指出，苗栗縣的財政爛到是全國唯一受控管的縣市，不但人均預算是全國最低，負債還是最多。但從蔡英文上任以來，中央都沒有虧待過苗栗。過去10年，中央補助苗栗的總經費高達2187億。

張育萌舉例，衛生福利部苗栗醫院擴建，預算從15億增加到21億，全部都是由中央支付。此外，新建後龍、通霄衛生所，以及建置泰安、獅潭和南庄的遠距門診，這些加起來，中央又給了苗栗58億。他說，中央這麼努力幫忙苗栗，從2024年開始，苗栗縣府終於出現「歲計賸餘」，扭轉長年的入不敷出。

張育萌批評，賴清德回鍾東錦「中央政府總預算案仍未通過」講得完全沒錯，苗栗現在兩席立委，邱鎮軍和陳超明都在擋預算。「冤有頭、債有主，鍾東錦拿不到錢，找賴清德哭窮幹嘛？」

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