朝野協商 軍購首批發價書特別預算 立院同意政院籌編

立法院會19日下午邀請行政院長卓榮泰（左）針對「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」提出專案報告，國防部長顧立雄（右）一同列席備詢。（記者羅沛德攝）

行政院長卓榮泰今天赴立院提出軍購特別條例專案報告。在詢答結束後經朝野黨團協商，立法院副院長江啟臣宣布，立院同意行政院依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，籌編第一批發價書採購特別預算案，並決議院會於明午繼續開會邀請卓榮泰報告特別預算案編製經過，並備質詢。

立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元，明定第一批軍購發價書預算上限3000億元、第二批軍購發價書預算上限4800億元，行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。

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立院15日召開黨團協商，各黨團同意專案報告後，如經立法院同意籌編第一批發價書採購特別預算案，則於20日下午加開院會，與15日、19日合併為一次會，請行政院於20日中午以前將特別預算案送至立法院，各黨團同意將其增列納入院會報告事項，並於20日下午邀請卓揆與國防部等相關部會首長，列席報告該特別預算案編製經過並備質詢。

立法院今天下午邀請卓榮泰率相關部會 首長，提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報 告，並備質詢。在詢答結束後，會議主席、立法院副院長江啟臣邀請朝野黨團幹部協商，經討論後，朝野同意行政院依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，籌編第一批發價書採購特別預算案，明日下午2時30分繼續開會，並邀請卓榮泰報告特別預算案編製經過，並備質詢。

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