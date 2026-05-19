居安思危 澎湖湖西鄉辦民防訓練

湖西鄉長陳振中，主持湖西鄉民防訓練課程。（湖西鄉公所提供）

隨著台灣海峽局勢日益嚴峻，澎湖重大民生及戰略設施集中的湖西，今（19）日鄉公所辦理今年民防團隊常年訓練課程，訓練對象為湖西鄉民防團部、分團部、疏散避難宣慰中隊等幹部總計33人參訓。

鄉長陳振中擔任民防團長主持課程，秉持著居安思危防患未然的態度，表示分團係依鄉內各村數，由各村長、村幹事採任務編組產生，感謝百忙之中各村長皆能重視與會。災害的發生往往都讓人措手不及，而民防系統的有效運用將可以發揮自衛自救的功能，辦理團隊常年訓練，是期望大家能更熟悉防救整備、應變、救護、動員、疏散、避難等工作，確實落實民防組織的凝聚及能力的提升。

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此次民防團常年訓練，邀請澎湖縣政府警察局、衛生局及消防局指導，講授課程包括全民國防教育、防空避難疏散引導與APP運用、對空監視報告與情報傳遞要領、無人機防護、重大暴力事件因應作為、初級救護與自救、參與防災協作中心組織與運作、天然災害因應作為等，就民防團編組、演習、服勤、訓練等內容進行講解，會中並針對公共場所的防火宣導、火災預防、逃生要領、CPR操作及AED使用說明，讓各幹部成員更加了解，以備不時之需。

鄉長陳振中對於災害的預防及防救整備非常重視，希冀藉由訓練強化團員民防觀念，並提升災害危機意識及應變處理能力，確保生命、身體及財產的安全，將災害減輕至最低程度。

湖西鄉公所民防團，由村長、鄰長組成。（湖西鄉公所提供）

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