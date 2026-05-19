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    首頁 > 政治

    彈劾賴清德未過！府：總統坦蕩蕩 盼立委做「有意義的事」

    2026/05/19 15:21 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    國民黨、民眾黨提案彈劾賴清德總統，立法院會今表決以失敗收場。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統一向坦坦蕩蕩，堅定帶領國家穩健前進，呼籲立委儘快審查今年度總預算，做一件對國人真正正面且有意義的事。

    立法院會今舉行總統賴清德彈劾案的記名投票表決，投票表決結果，贊成56票，反對50票，7人未領票，未達憲法增修條文所訂人數，彈劾案不通過。

    針對特定政黨批評總統執政「4大皆空」，郭雅慧反駁，總統提出「和平4大支柱行動方案」，從強化國防、經濟安全到民主夥伴等面向，都有堅實成績。

    郭雅慧進一步說明，在強化國防方面，今年度國防預算按照北約標準已達GDP的3%，並提出8年1.25兆軍購特別預算，打造「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」、「國防自主及非紅供應鏈」，預算卻被在野黨大幅刪除4700億，總統強化國防、在野黨卻在削弱國防，令人遺憾。

    在建構經濟安全及深化民主夥伴關係2個部分，郭雅慧說，這2年除了與英國、日本簽署數位貿易相關協議，強化供應鏈韌性與雙向投資外，台美雙方的關稅談判，也在先前MOU與ART基礎上，持續與美方溝通交涉，深化經貿及供應鏈夥伴關係。今年第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），台美雙方也共同簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在全球AI供應鏈的重要性，也證明台灣可以與世界民主夥伴共同促進全球繁榮發展。

    郭雅慧說，總統更是堅定穩定而有原則的兩岸關係領導力，自2023年競選以來便不斷強調，台灣會致力維護區域和平穩定，「不卑不亢、維持現狀」，也願意在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國進行交流，以降低衝突，維護台海和平穩定。總統執政將屆滿2年，當初所提的「和平4大支柱行動方案」不僅態度堅定，行動也朝正確方向前進。

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