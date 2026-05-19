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    首頁 > 政治

    盧秀燕財產申報黃金價值破千萬 黃偉哲債務減百萬

    2026/05/19 15:28 中央社
    監察院今天公布最新財產申報，台中市長盧秀燕與配偶存款共新台幣831萬9941元，並持有3006公克的黃金存摺，總價值為1308萬餘元。（資料照）

    監察院今天公布最新財產申報，台中市長盧秀燕與配偶存款共新台幣831萬9941元，並持有3006公克的黃金存摺，總價值為1308萬餘元。（資料照）

    監察院今天公布最新財產申報，台中市長盧秀燕與配偶存款共新台幣831萬9941元，並持有3006公克的黃金存摺，總價值為1308萬餘元。此外，台南市長黃偉哲新增繼承嘉義縣7筆土地，債務減少114萬餘元，降至1873萬9784元。

    監察院今天公布最新一期廉政專刊，列出盧秀燕、黃偉哲等人去年財產申報資料。

    盧秀燕與丈夫在去年12月15日申報，存款共831萬9941元，較113年申報減少30萬2329元。此外，兩人持有共3006公克的黃金存摺，與上次申報相同，但金價申報基準由每公克2790元上漲至4353元，使兩人的黃金總價額從原本838萬6740元，增加至1308萬5118元。

    另外，盧秀燕與丈夫股票8萬元，債券802萬3971元，基金68萬81元，以及1輛LEXUS ES300H汽車。另將3筆南投縣南投市土地，以及價值89萬2110元的股票交付信託。這些部分較上次於113年申報時差異不大。

    黃偉哲與妻子去年11月1日申報，位於台南市善化區的1筆土地與1筆建物，另新增因繼承持有的嘉義縣7筆土地。並將台南市4筆土地、4筆建物交付信託。

    此外，黃偉哲與妻子存款共1777萬9924元，較113年申報增加約211萬9052元；另持有基金5萬2520元，並新增現金200萬元，黃金部分也從原本的5萬6120元增加為7萬9020元。至於總債務為1873萬9784元，較上次申報減少114萬9188元，主因是購屋貸款餘額減少，而1700萬元的選舉私人借貸仍維持不變。

    黃偉哲與妻子還申報1輛SUZUKI汽車，並將原本的1輛SUBARU汽車換成TOYOTA汽車。

    監察院今天公布最新財產申報，台南市長黃偉哲新增繼承嘉義縣7筆土地，債務減少114萬餘元，降至1873萬9784元。（資料照）

    監察院今天公布最新財產申報，台南市長黃偉哲新增繼承嘉義縣7筆土地，債務減少114萬餘元，降至1873萬9784元。（資料照）

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