彈劾賴清德明天投票 吳思瑤轟藍白搞鬥爭：綠黨團明進場挺總統

民進黨政策會執行長吳思瑤（右）、發言人吳崢（左）召開「執政2週年民調發布記者會」。（記者王藝菘攝）

藍白發動的總統彈劾案將於明天投票，民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤今天受訪表示，執政團隊努力顧民生、拚經濟，在野陣營卻只會搞鬥爭、搞彈劾，配合境外敵對勢力操作政治鬥爭，不會獲得社會的肯定，立法院民進黨團明將進場投票，力挺賴總統領導國家走在正確方向上。

民進黨今天公布民調，賴政府滿意度有56.4%、不滿意38.4%，賴總統信任度51.8%、不信任35.2%，在減輕人民負擔、社會福利都有超過7成滿意度，國防、外交、兩岸政策滿意度也全部過半。此次民調來源為民進黨民調中心，於2026年5月11日至13日執行，調查對象為20歲以上公民，共完成1071份有效樣本，在95%信心水準下、抽樣誤差約±3.0％。

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被問到立法院將在執政兩週年前夕就彈劾賴總統投票，是不是別有用意打擊執政團隊？吳思瑤回應，確實如此，執政團隊努力地顧民生、拚經濟，在野陣營只會搞鬥爭、搞彈劾，這樣的彈劾完全沒有正當性、沒有社會支持。

吳思瑤指出，民調清楚展現，無論是內政、外交領域，賴總統領導國家獲得人民7成滿意度，這是民意給予執政團隊的底氣，執政黨拚經濟有成，顧民生獲得好評價，守護台灣也獲得民意高度支持。

吳思瑤批評，在野黨為彈劾而彈劾、為反對而反對，在野黨不挺自己的國家，配合境外敵對勢力操作台灣的政治鬥爭，不會獲得社會的肯定，明天立法院的彈劾投票，民進黨團會進場表達反對意見，勇敢跟社會民意站在一起，力挺賴總統領導國家走在正確的方向。

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