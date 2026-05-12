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    首頁 > 政治

    鴨子船採購案議員告謝國樑圖利 基市府：依法公開招標評審

    2026/05/12 10:58 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市議會今天召開定期大會，市議員為了鴨子船採購案針鋒相對。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會今天召開定期大會，市議員為了鴨子船採購案針鋒相對。（記者盧賢秀攝）

    基隆市採購水陸兩棲運具（鴨子船）過程引起爭議，市議員鄭文婷前往基隆地檢署提告市長謝國樑圖利。市府產業發展處長蔡馥強調，所有採購流程都是公開招標、評審，沒有圖利。

    市府採購鴨子船最近起爭議，包括預算原本5000萬元，今年又追加了7500萬元，總經費超過1.3億元，議員質疑採購過程有圖利特定廠商。民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢提告謝國樑圖利。

    鄭文婷指出，媒體揭露謝國樑的鴨子船採購案，從112年9月前往日本橫濱、山梨縣考察兩家營運商、1家製造商（即KOWATECH公司），次年便編列5000萬元進行採購2艘鴨子船的預算，謝國樑挾其在議會擁有多數議員的支持，在毫無任何可行性評估的情況下通過該筆預算，而後才發現少編關稅3000萬、碼頭改善工程3000萬元等，導致預算擴增至1億多元，鄭文婷認為這個標案是刻意拆分為2個標，規避政府採購法的巨額採購規定，明顯違法。

    市府產發處長蔡馥嚀表示，市府會虛心接受議會的監督，也會配合調查，所有採購程序都是公開招標、公開評審，沒有特別圖利。

    基隆市議會今召開定期會，鄭文婷提緊急動議討論，引發藍綠議員之間爭議，氣氛火爆。

    市議員鄭文婷到基隆地檢署提告鴨子船採購案有圖利之嫌。（記者盧賢秀攝）

    市議員鄭文婷到基隆地檢署提告鴨子船採購案有圖利之嫌。（記者盧賢秀攝）

    市府產業發展處長蔡馥嚀說明鴨子船採購案公開評審，沒有圖利。（記者盧賢秀攝）

    市府產業發展處長蔡馥嚀說明鴨子船採購案公開評審，沒有圖利。（記者盧賢秀攝）

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