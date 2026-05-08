醫療法立院三讀 杜承哲：護理團體對「諮委會成員比例」強烈不滿

中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立法院前召開三班護病比入法記者會。支持的民眾黨立委邱慧洳在一旁忍不住落淚。（記者方賓照攝）

立法院今日三讀通過《醫療法》第12條及第102條之1修正案，正式將「三班護病比」入法。對此，醫師杜承哲表示，因第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，所以未能另設中央諮詢委員會。此外，朝野協商後版本將諮詢委員會「護理人員須占二分之一」的規定，下修為「三分之一」，引發護理團體強烈不滿。

杜承哲在臉書發文表示，立法院院會今日三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每三年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。值得注意的是，因第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，因此未能另設中央諮詢委員會，護理專業團體代表也無法擔任委員。

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杜承哲指出，然而，朝野協商後版本卻將醫療法諮詢委員會中，「護理人員須占二分之一」的規定，下修為「三分之一」，引發護理團體強烈不滿，包括中華民國護師工會全國聯合會、護理師工會隨即前往立法院抗議，要求維持原先二分之一比例，拒絕退讓。同時也痛批，如果降到三分之一，「這種委員會根本就不用設了」。

杜承哲續指，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳更直接點名藍委蘇清泉，質疑其主張將比例退到三分之一，真的非常惡劣，並提及安泰醫院過去火災事件與違建爭議，怒轟，「這種版本對病人完全沒有保障」。而一路推動法案的白委邱慧洳則在一旁情緒潰堤，甚至蹲地掩面痛哭。「邱慧洳最後也對國民黨版本投下贊成票。你對這個版本滿意嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「那個邱委員最後還在那邊痛哭，我真的不知道在哭什麼？」、「痛哭之後一樣投贊成，是在演什麼，好荒謬」、「票投白藍黨 教訓你自己」、「痛哭的亂投」、「肯定是賴翔德抓著她的手投贊成的」、「只能說白營八個全在演戲

」。

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