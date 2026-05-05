憂國防預算僵局衝擊軍工供應鏈 何欣純：預算不只是國安、更是地方產業機會

立委何欣純（坐者右二）指出，國防特別預算不只是國安、更是地方產業的機會。（記者張軒哲攝）

行政院長卓榮泰今（5）日訪台中市，參訪位於大雅區的千里眼精密部件股份有限公司，了解企業導入AI智慧製造、提升製程效率，並跨足半導體、航太、醫療、機器人及軍工產業等轉型成果。台中市長候選人、立委何欣純出席致詞表示，台中未來要創新，就要在既有精密製造與中小微企業基礎上持續升級，政府投資與助力更是重要。

何欣純指出，攸關國安與產業發展的《國防特別條例》，目前在立法院協商仍陷僵局，令人憂心國防安全一再被拖延，因國防特別預算是台中產業升級重要機會，行政院提出的國防特別預算中，有相當比例用於國內採購，對台中精密製造、航太零組件與軍工供應鏈而言，都是可以帶動產業升級的重要引擎。

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何欣純強調，她主張國防特別預算應以行政院提出的1.25兆元為基礎，任何刪減不只會影響國防戰力，更會衝擊台灣軍工產業，連帶影響台中產業發展，預算案中至少有4千多億元用於國內採購，正是台中產業的機會，政府投資除了強化國防自主韌性，也能帶動整體產業環境升級。

立委蔡其昌表示，卓榮泰院長的預算編列政策，強調台中中小企業對高科技產業基礎的重要性，並宣示不分黨派爭取預算協助企業智慧轉型。

立委楊瓊瓔表示，目前台灣經濟的成長依賴約5%的科技業者，要看到95%的傳統產業很多仍接不到訂單，政府一定要照顧中小企業。

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