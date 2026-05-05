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    首頁 > 政治

    墨鏡一戴帥度開外掛！賴清德訪史瓦帝尼掀「同款追問潮」

    2026/05/05 10:21 記者洪瑞琴／台南報導
    賴清德出訪史瓦帝尼墨鏡造型。（擷自賴清德臉書）

    賴清德出訪史瓦帝尼墨鏡造型。（擷自賴清德臉書）

    總統賴清德成功出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼，不只外交成果受關注，連造型細節也意外成為話題焦點，戴上墨鏡亮相，畫面一出立刻被網友瘋傳，直呼「帥氣出手」、「總統也太潮了」。

    台南自1970年代以「眼鏡窟」聞名，曾是太陽眼鏡重要生產基地，產業轉型後由代工邁向品牌與研發，持續展現競爭力，已由製造重鎮升級為品牌與技術並進的創新基地。

    例如安定區1家為專業運動太陽眼鏡品牌，結合輕量與高防護設計，並設立全台首座眼鏡觀光工廠，推廣產業文化；安南區另1家品牌則聚焦亞洲臉型，強調貼合與舒適，產品全數台灣設計製造，應用於自行車、跑步等運動。

    過去形象多以親民、穩重為主的賴清德，鮮少以墨鏡造型公開露面，這回在史瓦帝尼行程中一戴上，瞬間多了幾分俐落與自信感，不少「德粉」直呼反差魅力十足，甚至在社群平台敲碗：「到底哪裡買？什麼品牌？是不是台南帶去的？」

    對於這股「墨鏡旋風」，台南地方友人也幽默回應：「等他回來再問他啦！」一句話讓討論更添趣味。

    事實上，政治人物的穿搭常在無形中傳遞形象訊號，這次賴清德的「墨鏡時刻」，不僅讓外交行程多了點輕鬆話題，也拉近與年輕族群的距離。

    總統賴清德罕見潮帥亮相，引發「德粉」熱議。（擷自賴清德臉書）

    總統賴清德罕見潮帥亮相，引發「德粉」熱議。（擷自賴清德臉書）

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