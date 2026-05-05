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    首頁 > 政治

    昔蔣萬安等7人挺同婚未受處分 黃暐瀚嗆國民黨：當年可以現在行嗎？

    2026/05/05 11:58 即時新聞／綜合報導
    國民黨團總召傅崐萁（左）受訪。（記者陳逸寬攝）

    國民黨團總召傅崐萁（左）受訪。（記者陳逸寬攝）

    國民黨內針對軍購案金額意見分歧，國民黨團今日再召開黨團大會，藍委們討論約40分鐘後散會，仍無共識。資深媒體人黃暐瀚今發文針對「黨意」與「民意」間的矛盾分析，他認為相對於不分區立委，各區域立委須優先探尋地方民意，其次才是遵從黨意，並舉2019年政院提出「同婚專法」為例，當時藍營有7名立委堅持違背黨意，投下同意票也沒有開除或處分，試問「當年的國民黨可以，今日的國民黨，是否還行？」

    黃暐瀚今日於臉書發文指出，針對「黨意」與「民意」間的矛盾，他回憶自己在2015年曾撰文討論「不分區立委應執行黨意而非民意」，當時雖然引發網路圍剿與熱議，但時隔11年，他決定再次重提此觀點。

    不分區立委的權力來源完全基於「政黨票」，因此捍衛黨的意志、遵從黨團投票，是不分區立委的「為所應為」。

    黃暐瀚認為，相對於不分區，各區域立委必須優先探尋地方民意，先擔任地方喉舌，其次才是遵從黨意。他直言，區域立委即便失去黨籍，依然具備立委身分，不會因此喪失代表民意的資格，這與不分區立委有本質上的不同。

    針對近期爭議不休的「國防特別條例」，黃暐瀚批評，這個話題他已經談了整整半年，國民黨究竟是要支持什麼版本，或是打算通通不給過，早該有個定論。豈料事態竟演變成黨中央與立院黨團公然內訌、爭吵不休。

    他提出兩個「如果」質疑：第一，若支持「3800億+N」版本真的是立院多數，黃復興黨部何須大費周章電話固票？第二，若「3800億+N」與「8000億」版本內容真的相同，那通過哪個版本都一樣，黨中央到底在堅持什麼？

    最後，黃暐瀚舉2019年政院提出「同婚專法」為例，當時國民黨黨意也是傾向封殺，但當時蔣萬安、李彥秀、許毓仁、陳宜民、林奕華、許淑華、柯志恩等7位藍營立委卻堅持投下同意票。這幾位立委雖然違反黨意，卻未見被開除或處分。

    黃暐瀚最後感嘆反問，「當年的國民黨可以，今日的國民黨，是否還行？」

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