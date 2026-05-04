註銷中配徐春鶯台灣身分？陸委會：定居資格將檢討

陸委會今日表示，主管機關對中配徐春鶯在台定居資格，將依職權進行檢討。（資料照）

中配徐春鶯涉犯「反滲透法」，收取中國資金介入台灣選舉被起訴，法院已裁定羈押禁見。本報獨家揭露，徐春鶯領有台灣身分證，將被註銷定居資格，喪失台灣身分，但仍須在台灣受審。陸委會今日強調，主管機關對徐春鶯在台定居資格，將依職權進行檢討。

徐春鶯1993年嫁來台灣，2000年取得我國身分證，目前仍有中華人民共和國國籍，她長年擔任「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」負責人，2016年後，以台灣新住民發展協會理事長身分活躍於兩岸。

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知情官員透露，徐春鶯在台進行滲透工作，依兩岸人民關係條例第18條及「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第33條規定，可以取消定居許可，主管機關移民署將註銷徐春鶯的定居資格，她將喪失台灣身分，未來不能再用健保。

對此，陸委會表示，據檢方起訴書所載，徐春鶯確有配合中共指示為特定政黨候選人造勢、站台，並長期向中共彙報台灣政情等情節，涉嫌違反反滲透法、兩岸條例及相關法令。主管機關對徐春鶯在台定居資格，將依職權進行檢討。

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