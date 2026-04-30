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    首頁 > 政治

    表態不選彰化縣長 黃國昌：那裡已有「奇兵」

    2026/04/30 20:30 記者陳治程／台北報導
    民眾黨黨主席黃國昌今上《POP大國民》廣播節目接受專訪。（《POP大國民》提供）

    民眾黨黨主席黃國昌今上《POP大國民》廣播節目接受專訪。（《POP大國民》提供）

    年底選舉「藍白合」新北市長初選民調結果日前揭曉，民眾黨主席黃國昌因支持度落後李四川，確定退出首都圈選戰，並駁斥轉戰彰化縣長選舉一事是「空穴來風」。黃國昌今上廣播節目《POP 大國民》表示，他落馬後沒有時間灰心喪志，重點是要將優秀年輕人送進地方議會，更透露自己不選彰縣，是因為那裡已有「奇兵」，引發討論。

    儘管暫時失去新北戰場，黃國昌今上廣播節目《POP大國民》表示，自己極渴望與黨員並肩作戰、站到第一線「戰鬥」的心情，認為唯有領導者親自投入戰線，才能感動並激勵支持者。目前他仍在審慎盤點客觀條件，思考如何發掘最能極大化黨內戰力的第二戰場，包括高支持度的竹北市等地。

    針對外界盛傳在「失守」新北後，黃國昌可能轉戰彰化縣長一事，他在節目中直言笑稱「彰化已經夠亂了」，並透露「我彰化還有奇兵，你等著看。」他強調，該名神祕人選「當然是民眾黨的」，以此間接澄清自己並無親自下場轉戰彰化的規劃，平息近日他轉戰中部的政治傳聞。

    談及2028年大選佈局，黃國昌重申「拉下民進黨」的決心從未動搖。他分析，若今年能在各縣市大幅增加議員席次並站穩腳步，屆時民眾黨便有籌碼與國民黨洽談區域立委的合作，而非僅侷限於不分區席次。他呼籲支持者不必擔心民眾黨被犧牲，強調「實力是談出來的」，現階段全黨必須專注於地方深耕，為未來政黨合作打下更堅實的根基。

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