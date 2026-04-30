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    首頁 > 政治

    盧秀燕最新貼文又火了！網爆氣刷一排：只剩這個可以講？

    2026/04/30 06:38 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕臉書貼心稱台中空氣進步，被大量留言灌爆。（擷取自盧秀燕臉書）

    台中市長盧秀燕臉書貼心稱台中空氣進步，被大量留言灌爆。（擷取自盧秀燕臉書）

    首次上稿 04-29 22:30
    更新時間 04-30 06:38

    台中市議會這幾天不分藍綠關切廚餘及垃圾處理失能問題，台中市長盧秀燕臉書最新貼文稱台中的空氣在進步，貼文吸她近一週來最多留言數，底下大批網友爆氣刷一排，「當前在乎的是垃圾廚餘何處去？妳在跟我談空氣」、「真的很扯，就剩下這個可以講了嗎」？

    盧秀燕貼文稱台中的空氣在進步，去年台中PM2.5平均值僅13.5微克，創下歷年次佳紀錄，是台中以南所有城市中表現最好的，但今年空氣品質面臨新的挑戰，中東衝突持續，石油與天然氣供應吃緊，台灣能源壓力大增，燃氣發電無法穩定運行，高雄興達等原本已停用的燃煤電廠，可能陸續重啟救援，這對空品是的嚴峻考驗。

    她還稱，台中火力電廠的動向，市府會密切監控運轉情形，一有異常，立即處理、「維護市民健康，是秀燕的第一要務，從來不會讓步」。

    貼文湧大量留言，是她臉書近一週來網友反應最熱的一則，已逾1700人留言，之前留言頂多數百則，前天的貼文甚至不到百人留言。

    但大批網友不以為然灌爆怒批，「還在講空氣？真的有夠廢的」、「執政無力市政亂七八糟，唯一一招就是拿中火轉移焦點，都8年了不膩嗎」、「市長上任時送谷關空氣瓶，請問台中市空氣有變好嗎」、「到底為什麼可以矇眼說瞎話」。

    更有人點出關鍵，「選舉一到又開始講空氣了」、「8年前就是被你的谷關空氣瓶給騙了」、「提到空氣就表示要選舉了」、「被騙7年，空氣變好了嗎？廚餘，垃圾改善了嗎？」

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