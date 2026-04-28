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    首頁 > 政治

    蔣萬安酸無限城是鬼王大本營 吳靜怡諷：打臉當年自己競選口號

    2026/04/28 15:17 即時新聞／綜合報導
    時任國民黨台北市長參選人蔣萬安2022年6月30日公布競選標語「你＋台北就是無限」。（蔣萬安辦公室提供，資料照）

    時任國民黨台北市長參選人蔣萬安2022年6月30日公布競選標語「你＋台北就是無限」。（蔣萬安辦公室提供，資料照）

    民進黨2026台北市長選舉人選未定，其中立委沈伯洋呼聲逐漸拉高。沈日前接受訪問回應雙城論壇是否取消的問題時表示台北應該要辦「無限城論壇」掀起熱議；台北市長蔣萬安今（28日）則回應，「這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？」對此，媒體人吳靜怡酸說，蔣萬安為嗆沈伯洋卻往自己臉上賞了巴掌，打臉上一次「郭章蔣萬安」自己的競選口號。

    吳靜怡說，「2022年蔣萬安：台北就是無限。2026年沈伯洋：台北應該要辦「無限城論壇」，到了今年蔣萬安指出，「這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？」

    吳靜怡直呼，「蔣萬安為了嗆沈伯洋，卻是往自己臉上賞了巴掌，打臉上一次郭章蔣萬安自己的競選口號，自以為幽默，不過，蔣萬安確實說到做到，台北現在真的是《蔣鼠無限城》鼠王的大本營了！真是黑色幽默」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「原來是葬送的茉莉花的部分」、「蔣萬安無限城城主當之無愧」、「鼠王萬安」。

    時任國民黨台北市長參選人蔣萬安2022年6月30日公布競選標語「你＋台北就是無限」，LOGO以白底為主，蔣說，多重線條的無限符號，代表躍動、靈活、革新的新風貌，不同顏色象徵豐富多元，未來台北成為讓每個人實現自我跟夢想的城市。

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