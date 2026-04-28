游盈隆稱國籍法處理中配參政權實屬牽強 卓榮泰：做法沒有錯

行政院長卓榮泰28日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

民眾黨中配李貞秀案掀參政權爭議，中選會新任主委游盈隆稱，現階段用「國籍法」處理中配參政權問題，實屬牽強，且具高度爭議性。對此，行政院長卓榮泰表示，政府須就相關個案建立更明確法律規範，強調若涉及同時具中國國籍並須配合中共法令從事情蒐，絕非我國法律所容許，現行作法將持續推進，所以「牽強」代表有爭議還是必須去做，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯」。

游盈隆昨在中選會主委交接典禮致詞時提到，隨著民眾黨中配李貞秀被民眾黨開除黨籍，失去立委身份後，中配參政權相關爭議已經逐漸平息，但李貞秀案絕對不是最後一個案例，未來類似案例將層出不窮，除非我國憲法與相關法律做出妥適周延的因應，而這需要政府與國會共同努力，從根本上著手，才能獲得妥適的解決。不過，兩岸關係有其特殊性，現階段用「國籍法」處理中配參政權問題，實屬牽強。

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針對此事，卓榮泰今天上午在立法院備詢前受訪回應，對於已發生的個案跟還存續的類似案例，政府應有更明確地法律規範，而這些行為人，也同時違反國籍法及兩岸人民關係條例。有中國國籍，必須對中國憲法、國安法、情報法，及相關各種法律有義務，要配合中共要求對我國進行情報收集，這絕對是我國法所不予容許。

卓榮泰表示，所謂的「牽強」，就是雖然有爭議，還是必須要去做，這才是「牽強」，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯，我們也會繼續下去」。

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