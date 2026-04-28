為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    游盈隆稱國籍法處理中配參政權實屬牽強 卓榮泰：做法沒有錯

    2026/04/28 10:32 記者羅國嘉／台北報導
    行政院長卓榮泰28日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰28日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

    民眾黨中配李貞秀案掀參政權爭議，中選會新任主委游盈隆稱，現階段用「國籍法」處理中配參政權問題，實屬牽強，且具高度爭議性。對此，行政院長卓榮泰表示，政府須就相關個案建立更明確法律規範，強調若涉及同時具中國國籍並須配合中共法令從事情蒐，絕非我國法律所容許，現行作法將持續推進，所以「牽強」代表有爭議還是必須去做，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯」。

    游盈隆昨在中選會主委交接典禮致詞時提到，隨著民眾黨中配李貞秀被民眾黨開除黨籍，失去立委身份後，中配參政權相關爭議已經逐漸平息，但李貞秀案絕對不是最後一個案例，未來類似案例將層出不窮，除非我國憲法與相關法律做出妥適周延的因應，而這需要政府與國會共同努力，從根本上著手，才能獲得妥適的解決。不過，兩岸關係有其特殊性，現階段用「國籍法」處理中配參政權問題，實屬牽強。

    針對此事，卓榮泰今天上午在立法院備詢前受訪回應，對於已發生的個案跟還存續的類似案例，政府應有更明確地法律規範，而這些行為人，也同時違反國籍法及兩岸人民關係條例。有中國國籍，必須對中國憲法、國安法、情報法，及相關各種法律有義務，要配合中共要求對我國進行情報收集，這絕對是我國法所不予容許。

    卓榮泰表示，所謂的「牽強」，就是雖然有爭議，還是必須要去做，這才是「牽強」，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯，我們也會繼續下去」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播