楊寶楨遭黨內圍剿風暴擴大 張育萌：民眾黨宮鬥比清宮還荒謬

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）、新竹市府前發言人楊寶楨（右）。（資料照 本報合成）

民眾黨前發言人楊寶楨傳有意參選台中市議員，連日來遭網路攻擊，連「小草粉專」也參與其中，甚至外傳是民眾黨立院黨團主任陳智菡主導；力薦楊寶楨到台中參選的民眾黨中央委員江和樹強調，「不可能是陳智菡」、「但一定是中央黨部的人沒錯」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，這個黨實在有夠獵奇，也有夠恐怖，所有人都在互相猜忌，民眾黨的宮鬥大戲，實在比清宮還荒謬。

張育萌在臉書PO文表示，民眾黨鬥起來實在六親不認。江和樹背書，要楊寶楨選台中議員，楊寶楨直接被圍剿「松信選完落跑」，還被嗆「妳是吃到蔡壁如口水嗎？」楊寶楨原本是新竹市府發言人，上個月（3月16日），她從市府離職後，江和樹就公開建議她參選台中東南區的市議員，這一區原本有5席，國民黨3席、民進黨2席，這個選區有兩個變數，第一是原本國民黨議員羅廷瑋已經選上立委，第二是因為人口改變，所以原本的5席下修只剩4席，講白話文，這一區對民眾黨來說，還是艱困選區。

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張育萌指出，很少人知道，其實楊寶楨早在2019年，就報名要選台中的立委。只是，當時她想選的是西屯加南屯（現在廖偉翔的選區），後來，黨部先說服她當發言人。2022年，楊寶楨回到台北（她本來就是台北人），出戰松山信義市議員落選，上一屆立法院，楊寶楨是民眾黨團副主任。大家印象最深刻的，應該是柯文哲總統落選後，2024 年2月，立法院開議前夕，楊寶楨宣布同時辭掉發言人和黨團副主任，理由是「要先休息、規劃再進修碩士」，當天，她在各家媒體面前，竟然講到當場落淚，搞得像內鬥慘輸才走，她一邊哭到說不出話，一邊說「內鬥是真的沒有」，只是離職一定會不捨。

張育萌續指，當時，楊寶楨辭職特別提到兩個重點，第一是「感謝陳智菡接下民眾黨團主任」，這讓她「很安心」，放下心裡的大石頭，如今回頭看，這麼多人可以感謝，為什麼特別「感謝陳智菡」？似乎此地無銀三百兩，第二是如果黨內有人願意經營松山信義選區，就歡迎大家先去經營，「不用太考慮我」，這一屆，風水輪流轉，「恰巧」變成是陳智菡的先生，許甫出戰松山信義，三天前（3月22日），楊寶楨在江和樹的背書下，上黃光芹的節目表態，願意參選台中東南區議員，為民眾黨到艱困選區開疆闢土，但她抱怨，中央黨部還有台中黨部的主委陳清龍，至今都沒跟她接觸。

張育萌分析，消息一放出去，小草粉專「民眾講堂」立刻截圖一堆網友留言，砲打楊寶楨說「說真的，妳在選松信的時候，我很支持妳，但落選以後，除了退發言人跟蔡壁如走的近以外，阿北在土城妳所表現出來的態度，妳對黨的忠誠度讓我產生懷疑」，還有「2022年民眾黨剛起步，楊寶楨選松信區，我都沒看到她的人，為了給民眾黨機會，我把票投給了她，結果一選輸就跑了，辭職就辭職還在記者面前哭，搞得風風雨雨」，「民眾講堂」的評論是，「看了影片下面留言才發現原來大家都是明白人」，「挑了幾個松信選民的留言，其他400多個留言，可自行到影片下參閱。」

張育萌坦言，他無意幫楊寶楨講話。但民眾黨的人是真的不知道，還是裝睡啊？前年，楊寶楨跑去基隆當發言人，就是在罷免謝國樑之前去「幫忙」。去年，楊寶楨又突然「轉換跑道」，跑去新竹當發言人，也是在高虹安罷免以前，所以，楊寶楨氣到發文解釋，自己沒有「拋棄」松信，會去基隆和新竹，是去「協助抗罷免」，民眾黨的家務事跟張育萌無關。但實在很驚訝，楊寶楨被找去基隆和新竹反罷免，難道都不是黨內討論好的策略？在黨內其他人眼中看起來，就只是一個議員落選人在到處找工作嗎？

張育萌質疑，楊寶楨離開黨團的時候，就說自己要休息和讀碩士。啊怎麼休息完，碩士也沒讀，就跑去基隆工作？黨內其他人也不會好奇？還是都沒有對方的LINE，不能私下問一聲？一定要事隔一兩年才出來叫罵？結果，楊寶楨發文後，「民眾講堂」直接到貼文下狂罵，而且罵超兇，還拖蔡壁如出來，實在很難想像這是「挺民眾黨」的粉專，內鬥起來六親不認，「民眾講堂」嗆說「你是不是吃到蔡壁如的口水？」、「一下說自己跟台中沒淵源一下說台中是家鄉，黨中央明明有問你要不要戰松信你拒絕了、還上節目說不用考慮你，現在又說人家沒有問你。」

張育萌補充，楊寶楨直接對鏡頭開轟，說「這個側翼粉專經常在黨內事件上出來帶風向，攻擊黨內人士」，還暗示「它不像一般網友，因為所揭露的資訊基本上是有人黨內在餵資訊處理」，江和樹也叫屈說「這個粉專也長期攻擊我，只要不是黨中央人馬，他就會用這粉專來攻擊、帶風向」，那這個粉專到底是誰在背後搞鬼呢？江和樹直接說「一定是中央黨部的人」。

張育萌直言，中央黨部？中央黨部人不多呀。已經是夠小的黨了，還整天搞派系、立山頭，這個黨實在有夠獵奇，也有夠恐怖，所有人都在互相猜忌，民眾黨的宮鬥大戲，實在比清宮還荒謬。

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