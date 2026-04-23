出席美國眾院軍事聽證會 林右昌籲台灣加速國防投資

林右昌今天到美國眾議院，旁聽軍事委員會「美國在印太地區的軍事姿態與國家安全挑戰」聽證會。（取自林右昌臉書）

民進黨前秘書長林右昌今天到美國眾議院，旁聽「美國在印太地區的軍事姿態與國家安全挑戰」聽證會，他表示，美國的預算中研議了多項對台安全援助方案，尤其中國生產建造飛彈、軍艦像在下餃子一般，台灣如果沒有相對應充足的軍事投資，想要維護和平國人也會有所疑慮，希望台灣國防特別預算審查能有好結果。

林右昌受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人，今天聽證會由軍事委員會主席Mike Rogers所主持，出席官員包括戰爭部主管印太安全事務的助理部長John Noh、美國印太司令部指揮官Admiral Samuel Paparo海軍上將，以及駐韓美軍司令/韓美聯合軍司令Xavier Brunson美國陸軍四星上將（General）。

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林右昌指出，聽證會主要是審查美國戰爭部在印太地區的政策、計畫與活動，為接下來委員會審議2027年國防授權法案做準備，並評估印太地區對美國國家安全的威脅等。美國2027年總預算是1.5兆美元（約48兆新台幣），相較於2026年大幅增加42%，主要是因應地緣政治風險。而預算中還研議了多項對台安全援助方案，包括「對外軍售」和「總統撥款權」（PDA），因此他前去旁聽。

林右昌指出，印太地區安全的核心威脅，主要來自中國、俄國、北韓與伊朗。日前，美國、菲律賓和日本舉行「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，是歷年來最大規模的演習，不只是美國，印太地區的其他民主同盟國家，特別是鄰近的日本、澳洲與菲律賓大家，都在密切關注台灣自我防衛的意志與決心。

因此，他認為，在中共軍事支出連年2位數成長，生產建造飛彈、軍艦像在下餃子一般的狀況之下，台灣如果沒有相對應充足的軍事投資，想要維護和平，別說國際友人難有信心，國人對國家安全也會有所疑慮，他希望台灣國防特別預算審查能夠有好結果。

民進黨前秘書長林右昌（中）。（記者盧賢秀攝）

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