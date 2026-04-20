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    首頁 > 政治

    彰縣民進黨拚「必勝」、國民黨提名陷僵局 魏平政不信魔咒

    2026/04/20 14:44 記者張聰秋／彰化報導
    已表態參選彰化縣長的律師魏平政，以美日職棒的冠軍魔咒最終還是被打破了，表明他相信社會科學，不信選舉魔咒。（圖魏平政提供）

    已表態參選彰化縣長的律師魏平政，以美日職棒的冠軍魔咒最終還是被打破了，表明他相信社會科學，不信選舉魔咒。（圖魏平政提供）

    年底縣長選舉，彰化縣在國民黨提名人選陷入中央與地方的嚴重分歧僵局下，人選仍未定，民進黨把彰化縣列為「一定要贏」的必勝目標，且歷年彰化縣長選舉有「2藍1綠」的魔咒，這次剛好輪到國民黨連續執政兩屆後要面對，對此，已宣布參選縣長的前考紀會主委魏平政受訪指出，他學社會科學，從來不相信什麼魔不魔咒，事在人為，他相言，只要努力與拼命，可以改變所有的事情，就像美日職棒的冠軍魔咒，最後都被打破了。

    魏平政以美國職棒波士頓紅襪隊的「貝比魯斯魔咒」和日本職棒阪神隊的「肯德基爺爺魔咒」為例，他說，沒有所謂魔咒、魔咒的問題，重點是在有沒有努力，有沒有拼命去達成一個願望，關鍵在於是否全力以赴。

    面對民進黨去年底經過類初選已完成布局，提名立委陳素月出戰，國民黨仍在亂局中，魏平政說，他會走遍26鄉鎮市握緊每個人的手，提出產業升級、促進青年就業、照顧老幼婦孺的政策，讓彰化脫胎換骨，彰化已在優秀縣長王惠美卓越打拚，奠定良好的基礎，他憑籍專業能讓好還要更好，他有贏的信心跟把握，「我一定會贏的！」

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