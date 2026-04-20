首例中配考上健保署！健保署：未接觸機敏資料

健保署人事室主任宋蕙安。（圖為健保署提供）

中配入籍滿10年即可參加國家考試及擔任公職，近期有1名中配通過國考，將分發至衛福部健保署任職。對此健保署表示，該名人員尚在訓練期間，並未接觸任何機敏資料系統，未來可能安排至硬體設備管理等不涉及系統權限的職位，且健保署無論同仁身分，均嚴格管理個資權限，確保國人健康資訊安全。

對於有中配分配至健保署，有官員擔憂，中配存在雙重國籍、戶籍除籍認定等問題，健保署又存有國家政要、民眾就醫紀錄及個資，中共可能利用中配滲透等安全疑慮；另有熟稔國安的官員指出，用人機關應把人安排在非機密性工作，不讓這位中配接觸機密資料。

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健保署人事室主任宋蕙安指出，今年3月確實有1名中配通過綜合行政職系考取公務人員，分配到健保署進行實務訓練，現階段僅進行環境介紹、資安教育、服務禮儀、業務流程等基本教育訓練，並未交付任何健保署核心業務，也不涉及機敏資料系統，也不會接觸全民投保與就醫資料。

宋蕙安說，目前該名人員尚未取得正式公務人員任用資格，是否正式任用也要依據其訓練成績而定，且該名人員通過綜合行政職系考取資格，未來若正式任用，可辦理事務性行政工作，健保署也有硬體設備管理等不涉及系統權限的職位可以安排，實務作業上會持續與銓敘部、陸委會等進行聯繫。

此外，宋蕙安強調，為確保國人健康資訊的安全，無論同仁身份，健保署都採取嚴格的個資權限管理，敏感資料調閱需經主管授權，並也以最小化為原則，調閱期間也會保留資料查詢紀錄與數位足跡，並安排定期、不定期資安查核，強化事前審查、事後稽核與銷毀機制。

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