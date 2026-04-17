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    首頁 > 政治

    蔡英文揪谷立言爬山！形容台美是「攀登山頂夥伴關係」

    2026/04/17 18:38 即時新聞／綜合報導
    蔡英文揪谷立言爬山。（擷取自tsai_ingwen/Threads）

    蔡英文揪谷立言爬山。（擷取自tsai_ingwen/Threads）

    前總統蔡英文近期頻頻邀請民進黨縣市長參選人一起爬山，她今天的爬山之旅邀請到「重量級山友」AIT美國在台協會處長谷立言，兩人一邊爬山一邊暢談台美關係，還形容「台美關係就像爬山」。

    蔡英文在Threads發文分享，她今天跟谷立言相約去爬山，兩人穿著休閒，雙方好交情顯而易見，蔡英文也形容台美關係就像爬山，「是雙方共同克服困難、攀登山頂的堅實夥伴關係」。

    蔡英文說，爬完山還是要吃澱粉，還分享自己在麵包店的照片，手指著吐司與甜甜圈，看起來很猶豫要吃哪一項。

    谷立言也回應，很榮幸能與蔡英文一同漫步於台灣美麗的山林之間，「我們沿途暢談美台關係在這十載間的進步，這樣的時刻提醒著我們，美台之間的友誼長久而深厚。正如我們一同走過的這條路不斷向前延伸，我深信美台夥伴關係將持續蓬勃成長」。

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    蔡英文與谷立言穿著休閒，雙方好交情顯而易見。（擷取自tsai_ingwen/Threads）

    蔡英文與谷立言穿著休閒，雙方好交情顯而易見。（擷取自tsai_ingwen/Threads）

    蔡英文說，爬完山還是要吃澱粉。（擷取自tsai_ingwen/Threads）

    蔡英文說，爬完山還是要吃澱粉。（擷取自tsai_ingwen/Threads）

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