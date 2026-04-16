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    首頁 > 政治

    李貞秀讓民眾黨「頭殼摸咧燒」？ 台中北屯區議員人選遲不公布挨轟

    2026/04/16 06:39 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，北屯區議員參選人名單預計下週三公布。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，北屯區議員參選人名單預計下週三公布。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨台中市北屯區市議員3月25日已完成民調，但是黨中央卻至今未公布人選，引起民眾黨中市議員江和樹不滿，認為黨中央忙著處理李貞秀而不關心地方，對此，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，不是為了李貞秀，而是因為參與民調一方的吳皇昇要求民調複查，而複查需要一段時間，跟李貞秀案無關，預計下週選決會確定後，提週三的中央委員會核備同意即公布。

    民眾黨在台中市北屯區因為有邱于珊與吳皇昇兩人堅決參選，因此採取民調，在3月23及24日進行兩天民調，25日公布，邱于珊勝出。

    至於為何申請複查?吳皇昇表示，黨內初選後，因他收到不少支持者的抱不平、對機制的不理解，因此提出複查，走完程序，結果如何，會配合黨的安排和決定。

    不過，由於昨天民眾黨召開中央委員，北屯參選人的名單，還是未公布，中央委員江和樹怒噴黨中央，「一個李貞秀就可以把黨搞垮？」要求黨中央快公布。甚至外界還傳言，黨中央屬意的人選是吳皇昇，因此故意拖延。

    對此，中市黨部主委陳清龍全部否認，他強調，因為吳皇昇申請民調的複查，需要一些時間來處理，黨部不是為了一心處理李貞秀案，或者為了方便讓某人參選，單純的就是在處理複查的行政程序。

    陳清龍強調，預計下週選決會確定後，會提報週三的中央委員會核備，同意後即會公布。

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