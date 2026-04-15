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    首頁 > 政治

    新北11選區議員國民黨初選 羅智強、徐巧芯合體搶救何元楷

    2026/04/15 19:58 記者盧賢秀／新北報導
    國民黨新北市11選區議員初選，立委羅智強（左）與徐巧芯（右）合體挺何元楷。（何元楷提供）

    國民黨新北市11選區議員初選，立委羅智強（左）與徐巧芯（右）合體挺何元楷。（何元楷提供）

    國民黨新北市第11選區議員黨內初選民調最後一晚，立委羅智強與徐巧芯在汐止合體，車隊掃路「全力搶救」何元楷。國民黨前發言人蕭敬嚴面臨遭停權處分風暴，今天仍勤走市場等地拜票，繼續堅持對的信念，堅毅地走下去。

    新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）選舉，國民黨提名現任白珮茹，何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另1名額，在13、14、15日晚上6點到10點民調。

    羅智強說，現在元楷的民調正處於危急邊緣，拜託選民「支持何元楷就是支持羅智強」！要擔任議員必須對地方建設有熱誠、對國會運作有了解，才能真正造福汐萬金的居民。

    何元楷說，非常感謝羅智強與徐巧芯委員的情義相挺，2人在民調最後1天陪他車掃，路過民眾反應很熱烈，紛紛比出OK手勢，讓他更有信心挺過今天最後一關。

    蕭敬嚴今天持續拜票，他說，走到哪裡都是加油聲與支持聲不斷，還有人請他吃東西喝飲料，給他溫暖的鼓勵。他一直堅持正派選舉，希望選舉是正向的、快樂的、帶來好的改變的。參與政治，本就是應為了良善發展而努力，即便過程遇到許多難題，甚至是惡質選風，他仍舊微笑以對。

    蕭敬嚴說，身為土生土長的汐止人，他清楚知道，汐止人是善良、正直的。大家想看到的，是對家鄉的願景，是腳踏實地，而非噴政治口水、炒新聞、耍手段、互相攻擊，然後製造仇恨對立。

    蕭敬嚴說，今天是民調決戰日，請大家力挺在地子弟，用支持的力量告訴那些躲在暗處的人，「操弄仇恨與霸凌不會贏，惡劣行徑終將被唾棄。」他會繼續堅持對的信念，堅毅地走下去。

    國民黨新北市11選區議員初選，蕭敬嚴強調會堅持對的信念，堅毅走下去。（蕭敬嚴提供）

    國民黨新北市11選區議員初選，蕭敬嚴強調會堅持對的信念，堅毅走下去。（蕭敬嚴提供）

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