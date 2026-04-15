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    首頁 > 政治

    為謝衣鳯、謝典霖跪拜白沙屯媽？母鄭汝芬：請祂來溪州作客

    2026/04/15 18:59 記者陳冠備／彰化報導
    前立委鄭汝芬（前排粉紅衣服者），今早在溪州市區中山路與台一線外環道路口等候媽祖鑾轎（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    前立委鄭汝芬（前排粉紅衣服者），今早在溪州市區中山路與台一線外環道路口等候媽祖鑾轎（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖北港進香今（15日）進入第3天，上午鑾轎南下抵達彰化縣溪州鄉。因溪州被視為「謝家大本營」，加上鑾轎行經途中一度停駕，前立委鄭汝芬當場跪地參拜、口中念念有詞，畫面曝光後引發外界聯想，是否在祈求媽祖調解子女間的紛爭？對此，鄭汝芬今日晚間澄清：「我是祈求媽祖到溪州后天宮作客，為鄉親祈福。」

    白沙屯媽祖進香睽違5年後，再度沿台一線進入溪州鄉。外界原預期立委謝衣鳯、議長謝典霖姊弟會親自迎駕，不料現身的卻是兩人的母親鄭汝芬。由於謝家姊弟近期因縣長、議長布局傳出矛盾，甚至影響藍營縣長人選提名，鄭汝芬跪拜時神情虔誠、口中唸唸有詞，格外引發地方民眾聯想。

    部分民眾推測，因謝典霖日前在網路坦言「兩姊弟已許久不說話」，身為母親的鄭汝芬屢勸無果，只能「向神明訴心聲」，盼化解家族歧見。

    針對外界解讀，鄭汝芬晚間回應澄清，當下她是在向媽祖祈求，「希望白沙屯媽祖能到溪州后天宮作客。」因為白沙屯媽祖已許久未進入溪州市區，因此特地把握機會，祈求媽祖能轉往天后宮，為地方鄉親祈福消災，並無其他考量。

    白沙屯媽祖睽違5年，再度沿台一線進入彰化縣溪州鄉，不少信眾爭相「稜轎腳」。（記者陳冠備攝）

    白沙屯媽祖睽違5年，再度沿台一線進入彰化縣溪州鄉，不少信眾爭相「稜轎腳」。（記者陳冠備攝）

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