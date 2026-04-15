沈伯洋拜會探討北市市政 議員讚準備充足且專業

沈伯洋今拜會多位台北市民進黨籍議員。（記者甘孟霖攝）

民進黨台北市長人選未決，呼聲頗高的民進黨籍立委沈伯洋今（15日）拜會多位台北市議員，討論台北市政相關議題。北市議會民進黨團總召王閔生表示，沈伯洋非常專業，準備也很充足，還提前透過AI整理議員們過去質詢議題，小雞們很期待這樣的人選。

沈伯洋與有意參選民進黨台北市黨部主委的立委吳沛憶今一起拜會多位民進黨籍議員，吳沛憶說，今天她主要是來「拜票」的，議會有很多他過去的老戰友，這次就是回來跟戰友們報告她即將參選主委；此外，由於之後黨部也將與台北市長競選辦公室全力合作，未來也要跟議會黨團協同作戰，今天也是來請教議員們對於未來北市聯合作戰的想法。

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媒體問沈伯洋，目前已經準備好要參選台北市長？沈伯洋說，現在剛剛開議，國會也常收到各式陳情，所以今天找了很多議員討論交通、校園安全等市政議題，很多事情都要中央、地方一起協作，今天也討論雙方如何配合。

對於年底競選策略，沈伯洋說，吳沛憶將競選主委，在年底選舉民進黨如何聯合作戰，是他這個台北市民、民進黨員很關注的。

媒體也問沈伯洋，是否認為台北市長蔣萬安市政有所不足？沈伯洋說，沒有足夠與不足夠的問題，作為市民都希望台北能夠變得更好，要系統性讓程式升級，這是議會、中央都一樣關心的問題。

媒體追問沈伯洋，是否知道黨中央提名時程規劃？有可能四月底就完成？沈伯洋則表示，這部分就要問選對會，他現在最重要的工作，就是專心繼續研究台北市的市政，多跟議員交換意見。

王閔生受訪說，沈伯洋有在思考競選台北市長，今天才來議會跟幾位議員交流，且提前也整理的各位議員過去質詢過的市政議題，準備非常充分，在討論當中也表現得很專業，並且也展現十足親和力，很多小雞都期待這樣的人選出來選台北市。

他說，沈伯洋的專業在對抗認知作戰，其實這是非常了不起的事情，但是一般民眾比較不了解，甚至會覺得沈在鼓吹戰爭，但面對敵國併吞，對於認知作戰的認識是必須的，他也期待沈這塊的專業能夠被看見，撕掉過去國民黨貼上的負面標籤；此外，他也喊話希望黨中央盡快決定人選，讓台北市趕緊有個母雞。

沈伯洋（右）、吳沛憶（左）拜會多位民進黨籍北市議員。（記者甘孟霖攝）

沈伯洋（右三）、吳沛憶（右二）拜會多位民進黨籍北市議員。（王閔生辦公室提供）

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