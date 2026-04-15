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    首頁 > 政治

    黃國昌旁實習2年卻撕破臉？李貞秀自爆：根本沒進他辦公室

    2026/04/15 17:25 即時新聞／綜合報導
    李貞秀這2天狂上各政論節目砲打民眾黨主席黃國昌。（資料照，本報合成）

    李貞秀這2天狂上各政論節目砲打民眾黨主席黃國昌。（資料照，本報合成）

    中配「立委」李貞秀13日遭民眾黨中評會開除黨籍。喪失立委資格後，她瘋狂登上各政論節目，砲打民眾黨主席黃國昌，甚至直嗆黃國昌是「偽君子」。針對外界起底，她曾在黃國昌辦公室實習2年，她今日自爆，其實從頭到尾都沒進黃國昌辦公室。

    李貞秀今日在政論節目《狠狠抖內幕》，被主持人詢問，在黃國昌辦公室實習2年，究竟是怎麼樣的狀況？李貞秀自曝，從頭到尾，實習就只是跟著黃國昌在「立法院」的部分，「我沒有跟他辦公室！」

    面對主持人詢問：「你沒辦法進他辦公室？」李貞秀也回答：「對！因為他的辦公室跟我無關，我只是跟委員會，他從頭帶我就是跟委員會。」

    李貞秀也不滿指出，從4月份到11月才被黃國昌切割，「不是他們謠言說只有1天」。李貞秀說，她曾幫黃國昌講話，曾表態柯文哲之後，只有黃國昌能擔起民眾黨，但是遭到媒體操作，可能被黃國昌認為已經造成困擾，新聞出來當下黃就傳簡訊給她「這兩個禮拜比較忙，你暫時先不用跟了。」並稱後續再讓助理通知，結果就一直到她就任立委了。

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