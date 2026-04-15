與板橋區里長座談 李四川：打破雙北邊界、輝達同樣造福新北

國民黨新北市長參選人李四川參加板橋區里長座談會，與里長們一起打氣加油。（李四川競總提供）

國民黨新北市長參選人李四川15日與板橋區里長進行座談會，近百位里長出席，現場除了高喊「凍蒜」，里長也紛紛輪流與李四川合影，氣氛熱烈。李四川表示，未來將以推動輝達落腳台北市、大巨蛋啟用等實際經驗、決心與執行力，持續帶動新北建設向前。

李四川指出，針對產業發展，如輝達（NVIDIA）等國際科技龍頭的進駐，未來將創造大量工作機會，這不只是台北市的紅利、同樣會造福新北市民；他強調，未來將透過雙北治理經驗，透過行政區域的資源整合，打破城市邊界，讓雙北生活圈的市民能享有同樣高品質的公共服務與就業環境 。

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「工程問題，就應該用專業的方法解決」，李四川回憶，台北大巨蛋從他擔任台北市副市長後，迅速推動並完工啟用，大巨蛋的漏水問題已獲得顯著改善，現在舉辦演唱會也沒問題；他直言，市政建設不應陷入政治口水，會用這份解決問題的行動力，全力為新北鄉親服務。

前板橋市長、前立委林鴻池現身強力背書，盛讚李四川是「全國最優秀的候選人之一」，呼籲大家全力支持。板橋區里長聯誼會長林榮彩呼籲，希望板橋的里長與鄉親全力支持真正做事的人；並強調板橋是新北的核心，「板橋區一定要贏」，全力將李四川送進市府，為新北市、為板橋來打拚。板橋區市議員曾煥嘉也表示，現場來了近百位里長，除了因公或要事無法前來，幾乎全數到齊。

李四川最後說，市政推行不是靠口號，而是靠扎實的基層互動與專業決策。感謝板橋里長們的熱情與期待，會帶著42年的公務專業，將每一件里長反映的地方事務，當成市政大事來處理。

國民黨新北市長參選人李四川（左）向里長們一一請託支持。（李四川競總提供）

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