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    首頁 > 政治

    市場拜票因雨取消 李四川談水情：及時雨解竹科缺水危機

    2026/04/05 10:00 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表示，對眾生與產業界而言「風調雨順」最為重要，這場及時雨化解竹科與中部地區的缺水危機。（圖取自李四川臉書粉專）

    國民黨新北市長參選人李四川表示，對眾生與產業界而言「風調雨順」最為重要，這場及時雨化解竹科與中部地區的缺水危機。（圖取自李四川臉書粉專）

    新北市長選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川今（5）日透露，原定昨日前往市場拜票的行程因雨取消，除了體恤攤商做生意不便，更憂心西部地區創下75年來冬季降雨最低紀錄的旱象。他說，對眾生與產業界而言，「風調雨順」最為重要，感念先人庇佑，讓這場及時雨化解竹科與中部地區的缺水危機。

    李四川在臉書PO文指出，因為下雨，昨天取消了一早去市場拜票的行程，免得影響商家做生意。他坦言心情有點受影響，但不是因為少了一個行程，而是這場及時雨解決了竹苗和中部地區缺水的危機。

    李四川表示，自上週起便高度擔憂水情，因西部地區今年創下75年來冬季降雨的最低紀錄，全台灣有12座水庫的蓄水量低於40％，大家尤其擔心供應竹科用水的寶山水庫。昨天看新聞得知，這波春雨已使寶山水庫的蓄水率回升至45％，甚至是50％。

    李四川說，對於所有一日不可無水的眾生和產業界，沒什麼比風調雨順更重要的了。今天是清明節，雖然春雨帶來零星災情，還是要感謝先人庇佑。

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