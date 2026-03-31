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    首頁 > 政治

    李四川要推公寓裝電梯 台北市里長批「以前不做」：市民情何以堪

    2026/03/31 11:31 記者蔡愷恆／台北報導
    原任台北市副市長的李四川獲國民黨徵召角逐新北市長，日前提出老舊公寓安裝電梯政見，卻被台北市的里長質疑以前在台北市不做、現在跑去新北市才做。（資料照，記者羅國嘉攝）

    原任台北市副市長的李四川獲國民黨徵召角逐新北市長，日前提出老舊公寓安裝電梯政見，卻被台北市的里長質疑以前在台北市不做、現在跑去新北市才做。（資料照，記者羅國嘉攝）

    新北市長參選人李四川原任台北市副市長，最近發文說，若當選新北市長，將推動老舊公寓裝設電梯，並請立委修法、強拆違建。台北市文山區華興里里長陳峙穎今（31）日表示，過去兩度向李四川提問都沒有下文，卸任後才提修法、拆違建，質疑「這不就是時任副市長職權內可以做的嗎」？他無奈說，在台北市不做、跑去新北做！台北市民情何以堪，也問蔣市府現在由誰接手開始做？

    李四川貼文中提到，雙北過去推動老舊公寓裝設電梯，呼籲中央盡快修改相關法規，對於那些被一樓佔用的公共空間，應該強制拆除違建，為公共使用的電梯找出空間。李四川在貼文中承諾，若當選新北市長，會列為向立委請托修法的優先待辦事項。

    陳峙穎在臉書引用李四川貼文，陳峙穎首先感謝李四川對裝設電梯議題提出看法與解方，但他指出，其中違建的問題更不只是影響老舊電梯裝設，更多的是救災問題、安全問題、老屋都更等問題。陳峙穎回顧過去李四川在副市長任內，在市府都更五箭政策發布時就提出違建處理議題，後續市府加碼提出都更八箭、大都更時代等想法時，陳也有相關表達。

    陳峙穎寫道，2024年市府宣示進入大都更時代，李四川在臉書發表貼文時，我向李提出問題，「請問李副市長：一樓及頂樓既有增建的問題，市府有要拿出魄力規劃逐步退場嗎 ? 實務上來看 ，這是都更破局的很大原因之一 ！沒有解決的話，現有射出去的箭效果有限。」李回覆，「有些歷史包袱，除現有的規定外 、我們來研擬有沒有更好的解決方案。」2025年都委會會議，陳峙穎碰到川伯本人時亦再提出，不過研議兩年都沒有任何回應。

    陳峙穎說，現在卸任副市長了突然提修法、政府強拆，「這不就是時任副市長職權內可以做的嗎？」他也批評，李四川在北市不做跑去新北做，台北市民情何以堪？也請問台北市長蔣萬安，北市府現在由誰接手開始做？

    台北市文山區華興里里長陳峙穎。（陳峙穎提供）

    台北市文山區華興里里長陳峙穎。（陳峙穎提供）

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