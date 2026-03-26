卓榮泰不副署「黨產條例」修正案 救國團盼韓國瑜說情

立法院長韓國瑜今接見青年節籌備委員會一行，救國團主任葛永光（左）與會。（記者劉信德攝）

「黨產條例」修正案年初在立法院三讀通過，將救國團排除在國民黨附隨組織之外，不過，由於行政院長卓榮泰不副署，至今無法執行。立法院長韓國瑜今接見青年節籌備委員會一行，與會的救國團主任葛永光表示，他沒想到行政院長會不副署，希望韓國瑜有機會跟卓榮泰溝通。

韓國瑜說，救國團面臨很多的困難，包括執政者的態度問題、社會上的要求問題和團部本身的問題都非常多，這些老大的單位、執政的單位很多都面臨到不同的挑戰，葛主任和救國團的夥伴非常辛苦，一直都遇到各種困難在想辦法解決，也讓立法院多次來溝通，很多立委對救國團都有很好的印象和回憶，也很樂意做救國團的好朋友來排除這些障礙。

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葛永光表示，特別感謝韓院長及立法院、尤其是在野的兩個黨團。跟救國團有關的黨產條例修正案在立法院順利的通過，這對救國團具有重大的意義，因為救國團成立的時候本來就是行政院成立、隸屬國防部，是屬於政府組織的一環，所以當時辦了很多戰鬥營的活動，都是政府交任務給救國團來舉辦。

葛永光說，不知道何時救國團變成國民黨的附隨組織，邏輯上既然成立的時候是政府組織，怎麼會變成國民黨的附隨組織？這明顯是不合理，對救國團來講也是不公平。所以立法院通過修正案，對救國團來講是一個很重要的意義，「當然我們沒有想到行政院長會不副署」，所以希望韓院長有機會跟行政院長溝通溝通，因為救國團是為國家做事的。

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