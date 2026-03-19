藍白簽2026政黨合作協議！葉耀元揭3關鍵：另一種排擠效應

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

台灣民眾黨與國民黨昨共同敲定「藍白合」政黨合作協議，民眾黨創黨主席柯文哲近日接受媒體專訪稱「宜蘭縣、新竹縣、彰化縣都可能藍轉綠，『不知道為什麼國民黨會如此樂觀』。」對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提及三點疑問，他直指藍營內部部分支持者討厭白營，合作只會造成另一種排擠效應而已。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導，報導標題為《柯文哲：宜蘭、新竹、彰化年底恐藍轉綠！「不知道國民黨為什麼如此樂觀」》，內容提及「備戰2026地方大選，藍白兩黨18日簽訂『2026年聯合治理暨地方選舉合作協議』，確認兩黨將於部分縣市聯合競選、聯合治理的合作方向。民眾黨前主席柯文哲在接受專訪時表示，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣都可能「藍轉綠」，不知道為什麼國民黨會如此樂觀。他也認為，『2026若合作成功，2028一定更順利』。」

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葉耀元提出3個問題質疑，首先，你拿什麼跟國民黨合作？再者，到底民眾黨現任的黨主席是柯文哲還是黃國昌？第3個問題，國民黨支持者內部討厭民眾黨的不在少數，合作只會造成另一種排擠效應而已。「國民黨雖然壞，但是不笨好嗎？」

網友看到貼文後紛紛留言表達相同看法，有人說「柯院長是TMD權力最高機構國家貪污學院的領導人，當然凌駕於黨主席之上囉！」、「過多一個禮拜就安坐土城做皇帝了」、「民眾黨到底要自我膨脹到什麼時候呢？」。

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