九合一選舉藍白合協議曝光 「國民」戰隊6+N將相互輔選

民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

台灣民眾黨、國民黨今（18）午共同敲定「藍白合」政黨合作協議，除國民黨主席鄭麗文所指的共同政策、願景，以及提名合作機制外，民眾黨黨部稍早也表示，未來也將由各黨推薦3名代表、搭配各縣市黨部成員，成立「兩黨協商工作小組」及「藍白聯合助選團」，依據民調共推候選人後，在關鍵選區集中火力對決民進黨。

民眾黨中央委員會、國民黨中常會今午共同拍板「2026聯合治理暨地方選舉合作協議」，「國民」戰隊正式啟動。台灣民眾黨秘書長周榆修表示，該協議基於創黨主席柯文哲聯合政府理念推動、現任黨主席黃國昌接力促成，兩黨未來將以民生需求為首要，透過聯合競選在今年底九合一大選中創造最大勝基。

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根據合作協議草案，周榆修說明，內容依序為共同政策願景、縣市長提名合作機制、縣市長提名整合之執行方式與評估指標，以及聯合輔選機制與選後合作治理共五大項目。

首條「共同政策願景」已於14日記者會公開向國人報告，雙方共同政見將以「2026地方治理共同願景」為基礎，納入未來當選人施政計畫及政策。

至於第二條「縣市長提名合作機制」，雙方同意在今年九合一選舉採「先提名、再整合、共同推舉一人」之方式進行合作；同時遵守現任者優先原則，並在現任者不連任、無現任者之縣市，由兩黨各自提名，基於「民意調查」結果進行整合，確定最終出線者並由雙方共推、共同支持。

第三條「民意調查與整合方式」，雙方議定縣市長候選人整合時，以民意調查決定人選，需先透過兩黨協商工作小組確認具公信力之民調機構、以與主要對手對比型式進行調查。該條文也清楚明訂未加權前樣本之性別、年齡別、教育程度別及行政區別，應通過「樣本代表性」檢定，結果應與母體無顯著差異，檢定值（P-value）應達到0.05以下。其他如民調樣本數、抽樣方式及加權方法等具體執行方式及細節，由雙方另行議定之。具體民調執行細節，雙方同意得另訂作業辦法。

第四條「聯合輔選機制」，雙方同意各推派三人代表組成「兩黨協商工作小組」，並成立「藍白聯合助選團」，規劃全國輔選行動。

第五條「選後合作治理」，雙方合作地方縣市首長候選人當選時，建立合作治理模式，邀請雙方專業人才參與縣（市）政事務，落實合作治理、促進地方施政穩定與發展。

台灣民眾黨主席黃國昌強調，台灣不能只有選舉，更重要的是治理，因此本合作協議強調聯合政府的理念，要透過「合作」取代「內耗」。台灣只有一個，台灣民眾黨願秉持最大的善意與誠意促進雙方合作，同時，兩黨將以最快速度啟動下一階段工作，包含新北市、嘉義、宜蘭縣的兩黨協調小組將同步啟動，共同組織最強「國民戰隊」，來迎戰這場高強度的選舉，黃國昌強調兩黨為台灣的長治久安已放下傳統政黨的壁壘分明，我們要用跨黨派的包容力、廣納人才促進政黨政治的正向循環、用政治帶動經濟，為台灣注入穩定發展的動力，讓台灣不再內耗、讓人民找回希望。

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