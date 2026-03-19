柯志恩見了柯文哲！被問高雄市長選舉是否藍白合 她這樣說

柯志恩（中）表示未來會找時間向柯文哲請教。（記者葛祐豪攝）

代表國民黨參選高雄市長的柯志恩與前民眾黨主席柯文哲睽違3、4年後昨（18）日晚間在電視台碰面，柯志恩今受訪被追問是否提到市長選舉「藍白合」時說，昨晚的時間非常短暫，但未來會找時間向柯文哲請教與討論。

柯志恩昨晚參加媒體人趙少康主持的電視政論節目錄影，再度與柯文哲相遇。她在臉書貼出照片說「時隔4年，再看到柯P，仍是那句話，加油」。

請繼續往下閱讀...

柯志恩回憶，2022年首次代表國民黨參選高雄市長時，當年8月21日晚間曾與柯文哲在三民區吉林夜市「巧遇」，當時兩人相談甚歡。

針對昨晚的「雙柯會」，是否有提到高雄市長「藍白合」的問題？柯志恩今回應說，昨晚其實時間非常短暫，是非常禮貌性的短暫相遇，就是彼此互道加油，也會找時間向柯文哲再一次做請教與討論。

面對2026高雄市長選戰，民眾黨主席黃國昌之前曾強調，拉下民進黨候選人是大家的共識，不排除跟柯志恩合作。」針對高雄選舉布局與城市治理、未來發展，台灣民眾黨都敞開心胸、展開雙臂，「未來有必要與柯志恩坐下來好好談一談，針對整體選戰布局再來討論。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法