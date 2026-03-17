幫李貞秀討尊嚴！馬文君喊冤被抹黑親中賣台 粉專酸：不然咧？

國民黨立委馬文君（右）今在立法院施政總質詢中談及李貞秀國籍爭議。（圖擷取自立法院IVOD網站）

國民黨立委馬文君今在立法院施政總質詢中談及李貞秀資格爭議，她認為民眾黨立委李貞秀還是立委，應該被有尊嚴的對待，馬更以自我譬喻稱「我也很會講台語，我也一直愛台灣，可是我們一直被貶抑說你親中賣台」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」大酸「廢話！你就是啊！不然咧？」

臉書粉專「Mr.柯學先生」發文並附上國會頻道畫面，影片顯示馬文君直言，「今天雖然我出生在臺灣，我也很會講台語，我也一直愛台灣，可是我們一直被貶抑說你親中賣台，那些我們也把它吞下來。」

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「Mr.柯學先生」粉專諷刺地說「馬文君喊冤！我一直被罵親中賣台！廢話！你就是啊！不然咧？」網友看到影片後紛紛留言，有人說「會講台語跟愛台灣是兩回事喔！」、「啊妳就是親中賣台啊」、「嘴巴講沒用實際行為看不出來你愛台灣」、「事實證明就是如此，難道會說台語就是愛台嗎？這位別裝了」。

針對李貞秀國籍議題，行政院長卓榮泰表示，歡迎所有的人加入中華民國的大行列，但必須要具備合法要件才能夠從政。

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