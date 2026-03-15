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    首頁 > 政治

    立委楊瓊瓔爭取選市長行程滿檔 出席城市半程馬拉松又去大安淨灘

    2026/03/15 11:55 記者歐素美／台中報導
    立委楊瓊瓔參加台中市不動產建築開發商業同業公會主辦的第七屆「RUN FOR OUR PLANET」台中城市半程馬拉松，為跑者加油打氣。（楊瓊瓔提供）

    立委楊瓊瓔參加台中市不動產建築開發商業同業公會主辦的第七屆「RUN FOR OUR PLANET」台中城市半程馬拉松，為跑者加油打氣。（楊瓊瓔提供）

    爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔，今天行程滿檔，一早參加台中市不動產建築開發商業同業公會 主辦的第七屆「RUN FOR OUR PLANET」台中城市半程馬拉松，為跑者加油打氣，隨後再轉往大安區，與救國團台中市團委會成員一起淨灘。

    楊瓊瓔表示，今天一連參加2場非常有意義的公益環保活動，雖然流了不少汗，但心裡卻是滿滿的感動。其中，台中城市半程馬拉松，去年吸引2萬多人參加，今年為確保跑步品質與安全，在警察局的建議下嚴格控管人數，但現場依然匯聚了1萬5千多名來自各地的熱血跑者，最讓她感動的是活動報名費將全部捐贈給台中市自閉症教育協進會，讓協會的星兒朋友們也能一起迎風奔跑，傳遞愛與希望。

    楊瓊瓔隨後轉往大安濱海樂園，與救國團台中市團委會的夥伴們一起淨灘。楊瓊瓔說，記得去年淨灘時，天氣冷颼颼、海灘上的垃圾很多，今天則出溫暖的大太陽，且沙灘上的垃圾明顯變少了，看著大小朋友齊心協力從沙堆裡清出廢棄物，代表我們平時推廣環保、愛護海洋的觀念，真的有深深扎根在大家心中。

    楊瓊瓔說，不管是熱血的公益路跑，還是守護海岸的淨灘行動，都是深愛這片土地的證明，大台中的美好，因為有大家作伙打拚而更加閃耀。

    立委楊瓊瓔與救國團台中市團委會的夥伴們，一起到大安淨灘。（楊瓊瓔提供）

    立委楊瓊瓔與救國團台中市團委會的夥伴們，一起到大安淨灘。（楊瓊瓔提供）

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