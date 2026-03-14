藍白「點餐式」審台美貿易協定 陳培瑜批「以拖待亂」：惡意監督癱瘓行政

立委陳培瑜（左起）、律師潘秉峰、新北市青年公共事務協會理事長蕭任佑14日就「美國關稅與立法監督」進行座談。（記者方瑋立攝）

台美關稅貿易談判取得重大進展，不僅大幅調降手工具、五金等產業關稅，更獲得美國「232條款」豁免，然有鑒於美國國內針對關稅的司法程序仍進行中，行政院為確保協定的法律穩定性，目前尚未將該協定函送立法院審議。對此，民進黨立委陳培瑜今（14）日批評，在野黨在國會針對各項議案已採取「點餐式」審查密度與「以拖待亂」的手段，企圖惡意剝奪行政權。此情況恐將重演韓國因延遲審議而遭課徵報復性關稅的慘劇。

台灣安保協會今天舉行首場「拱心石計畫系列座談」，並以「行政權拒止中國侵略之法律策略」為主題，邀請國安、法律學者及執業律師等各領域實務專家，就不同領域議題發表演講及座談。陳培瑜與律師潘秉峰、新北市青年公共事務協會理事長蕭任佑就「美國關稅與立法監督」主題進行座談。

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潘秉峰從法理面針對台美關稅協定審議提出補強建議，認為《條約締結法》應賦予行政機關「事前說明」的義務，而非僅是目前法條中的「得」報告，並應規範立法院在接獲報告後30天內給予書面意見回饋，以利後續談判。

潘秉峰指出，針對此類對人民與國家極度有利的關稅協定，應設定3個月的審議期限，避免行政權功虧一簣。他也認為，若協定內容優於國內現行法令且受惠面廣，理應採全案表決，而非白費力氣逐條審查。

立委批在野黨「點餐式」審查 憂拖延重演韓國慘劇

陳培瑜則說，雖然政院尚未正式將「台美對等貿易協定（ART）」送審，但身處前線早已感受到國會內部的煙硝味。她透露，看完潘律師針對《條約締結法》所整理的「事前參與、時間限制、審查密度」三大命題後，心中忍不住苦笑，因為這些理性的法理邏輯，對藍白立委來說根本充耳不聞。

針對審查程序，陳培瑜批評在野黨目前的態度完全是「點餐式」的，一下要求逐條審查，一下又說要整案封包。她指出，如果審查權的應用不是建立在國家長遠發展的一致性上，而是為了政治鬥爭，那將是非常危險的事。

「以拖待亂」癱瘓行政權 恐成國際交流荒謬笑話

她以10年前的服貿協定為例，當時反對的是對台灣出版、服務業有害的條約，但現在對美協定明顯有利產業，在野黨若仍執意以程序委員會「以拖待亂」模糊行政團隊的施政空間，甚至卡住國防特別條例等關鍵議案，在國際交流上簡直是荒謬。

她舉例，週五（13日）終於通過黨團協商授權國防部先簽署對美軍購4案的發價書，但其實執政黨的訴求是8年1.25兆元的國防特別條例，這個東西卡在程序委員會整個會期，面臨這種狀況，難道要行政團隊去跟美國人說「不好意思，我們這會期只能講農業，下會期才能講到232條款」嗎？

陳培瑜強調，絕對認同立法院有審查權，但必須建立在釐清對國家經濟利益、產業發展立基點有共識的前提下。然而，在立法院的實況和第一線協商的現場，就是完全無法就任何細節有所溝通。

陳培瑜直言，立法院雖然有監督權，但必須「權責相符」，如果立法權惡意剝奪行政權，甚至只為在黨團協商中羞辱行政機關、忽視產業聲音，這絕非健康的民主制度。她也說，在第一線打仗感到辛苦，但她會堅持「好好說道理」的方法，相信明白事理的人終究聽得懂。

行政權應展現創意制衡 聯合產業工會發聲

現場的QA交流中，陽明交大特聘教授林志潔也補充指出，行政權面對不正常的國會，應發揮更具創意的制衡手段，例如強化與各產業工會的合縱連橫，讓真正受惠於關稅調降的五金、機械業工會出面發聲，從外部給予立法院通過的民意壓力。

主持人蕭任佑也示警，韓國因審議程序拖延，遭美方課徵25％的報復性關稅，台灣面對關稅協定「真的沒有得拖」，坐下來談才是唯一出路。

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