曹興誠疑「中華」混淆台灣定位 矢板明夫：台灣正努力走向文明

聯電創辦人曹興誠日前辭任中華文化總會執行委員，原因是文總全名包含「中華」2字，會混淆台灣主權定位。（資料照）

聯電創辦人曹興誠10日辭任中華文化總會執行委員，並提出「中華」二字會混淆台灣定位，削弱台灣的主權。文總方面後續也表示將進行「正名」。資深媒體人矢板明夫指出，雖然很多人把台灣描述為「保存中華文化的地方」，但台灣真正應該追求的，不是刻意保存某種古老生活方式，而是提升文明。讓社會更尊重事實、更講真話，這才是台灣真正值得珍惜的。

矢板明夫在臉書發文指出，針對曹興誠發文說，「中華文化總會」應該改名為「台灣文明促進會」。這個觀點他非常贊成。他直言「文化」和「文明」其實是兩個完全不同的概念。

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矢板明夫說明，文化只是生活方式。只要有人群存在，就會形成各種生活方式。熱帶雨林的人光著身子生活，那是一種生活方式；北方寒冷地區的人穿著厚重衣物，那也是一種生活方式。這些差異只是環境與歷史形成的習慣，本身並沒有高低之分。

矢板明夫指出，文明則不同。文明是一個社會價值的高度，衡量的是一個社會是否接近「真、善、美」。所謂「真」，就是尊重事實與邏輯，不說謊、不造假；所謂「善」，就是尊重人權，尊重每一個人的生命、財產與自由；所謂「美」，則是言行得體、有秩序、有分寸，讓人與人之間能夠彼此尊重。從這個角度來看，文明是有高低的，而生活方式只是形式。

矢板明夫表示，長期以來，很多人把台灣描述為「保存中華文化的地方」。其實這種說法並不準確。對許多台灣人而言，所謂「中華文化」更多只是教育體制中的考試內容，例如背誦四書五經。那並不是自然形成的傳承，而是一種政治與教育制度下的安排。

矢板明夫直言，台灣真正的特色，其實來自長期的融合。這座島一直是海上的交通要道，各種族群與思想在這裡交會、碰撞。原住民族、日本近代制度以及西方民主理念，都在這片土地留下影響。大海上的福爾摩沙，本來就不是某個帝國的博物館，而是一個不斷吸收並轉化不同文明元素的地方。

矢板明夫強調，更值得反思的是，中國歷史中許多被稱為「傳統文化」的制度與觀念，其實並不值得被當作遺產來歌頌。例如宦官政治、纏足制度、科舉制度，以及長期被神聖化的「大一統」思想，都曾在不同程度上束縛了人的自由。

矢板明夫質疑，宦官干政造成宮廷腐敗；纏足制度長期殘害女性身體；科舉制度壓制思想與創造力；而「大一統」的政治迷思，更使整個政治體制幾千年難以擺脫專制。如果把這些制度都當作值得驕傲的傳統，那不是文化自信，而更像是一種歷史失憶。

矢板明夫認為，台灣真正應該追求的，不是刻意保存某種古老生活方式，而是提升文明。讓社會更尊重事實、更講真話，更重視個人權利，也更有秩序與公共精神。

矢板明夫在文末也強調，與其說台灣是「中華文化的保存地」，不如說台灣是一個正在努力走向文明的社會。這，才是台灣真正值得珍惜的。

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