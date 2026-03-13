柯家被抓包東大畢典信「討來的」 雞排妹：超自私又丟台灣人的臉！

雞排妹鄭家純。（資料照）

京華城案一審26日即將宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪，卻稱兒子就讀東大博士班24日辦畢業典禮，希望解除柯境管赴日，引發外界砲轟，還被抓包說詞漏洞。而陳佩琪為證明校方有邀請，還秀出校方E-mail，又被吐槽根本是「討來的」。對此，「雞排妹」鄭家純砲轟：「超自私又丟台灣人的臉！」

陳佩琪在社群PO出一封東京大學的英文E-mail，企圖以此證明學校真的有邀請家屬參加兒子畢典，但眼尖網友馬上注意到該信最後一句「This letter is issued upon request to confirm the above information for official reference」，吐槽明顯就是陳佩琪去「討來的」；網紅徐閉12日也在臉書發文嘲諷，這段話翻成大白話就是：「有人要求我們發函證明柯博士畢業了而且3/24是畢業典禮，歡迎家屬參加，所以我們特別發這封信以茲證明。也就是如果柯家沒提出要求，校方不會主動發這封信。」

徐閉的貼文隨即釣出雞排妹留言：「在那邊盧學校，超自私又丟台灣人的臉！而且看貓貓（四叉貓）發出的資訊，家人去參加，也只是在學校某棟的地下2樓看直播啊」。徐閉附和道：「真的，日本人應該覺得他們很麻煩」。其他網友則紛紛表示，「這根本不是什麼邀請函，只不過是家人在那邊夭飽吵，所以學校發個證明信」、「總有腦殘草會信呀！」、「簡單講就是讓家長請假用的」、「這家人真的可以拿金馬獎」。

鄭家純砲轟柯文哲夫妻檔自私又丟台灣人的臉。（圖翻攝自徐閉臉書）

