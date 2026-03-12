中共2026對台手段曝！ 陸委會：「宗教中國化」納「統一大業」

陸委會副主委沈有忠今日在「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」座談會示警，中國內需、外銷不振，台商在中國的挑戰還是大於機遇，中共對台將「促統、促融合，反獨、反介入」，更把「宗教中國化」放在「推進祖國統一大業」。（記者陳鈺馥攝）

陸委會副主委沈有忠今日在「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」座談會示警，中國內需、外銷不振，台商在中國的挑戰還是大於機遇，中共對台將「促統、促融合，反獨、反介入」，更把「宗教中國化」放在「推進祖國統一大業」。

沈有忠表示，今年是「十五五」開局之年，影響中國未來5年的經濟規劃，我們對中國釋放出來訊號特別重視。中國政府工作報告今年經濟成長目標4.5%至5%，這是從1991年以來最保守的估計，以前從來沒有低於5%，這是值得注意的警訊。中國有14億人口市場，只要內需不錯、GDP就會不錯，但現在內需消費占不到4成，主要是靠外銷，但又面臨外銷不振。

沈有忠分析，中國內需市場不佳，中國民眾對未來保持審慎態度，「內捲式競爭」2026年還會持續。中國失業率依舊居高不下，每年新增1千多萬大學畢業生，也會影響就業、消費意願。

值得注意的是，以往中國「兩會」很少提到地方各省市財政，今年「兩會」特別講說要解決地方赤字問題，即便中國公布的數據都經過「調整」，但廣州財政赤字已突破4千億元人民幣，外界預估中國財政赤字可能高達90兆人民幣，都是中國經濟的挑戰。

沈有忠示警，中國呼籲台商西進2.0，根據美國商會對所有在中國的美國企業進行的最新普查，因應美國總統川普祭出的關稅戰，有高達69%美商認為已對在中國經商造成負面衝擊，所以要提醒台商謹慎評估，從各種數據及報告來看，在中國的挑戰還是大於機遇。

兩岸方面，沈有忠表示，今年依舊是「兩促兩反」促統、促融合，反獨、反介入，2026年會出現混搭使用，甚至會制定具體政策和法律。例如中國人大將通過「民族團結進步促進法」，有別於2005年「反分裂國家法」是以反對為主，以後是要「促進統一」。這部法律是促統和反獨並進，只要沒有推進國家統一、民族統一都有訂定罰則，要用「刑法」對付，還包括境外中國公民。

據分析，「促融合」部分，中國人大委員長趙樂際說2026要強化兩岸共同的歷史記憶，稱已完成制定「台灣光復紀念日」，今年兩岸要擴大紀念孫中山先生誕辰160週年。在融合記憶部分，中共特別點出平潭、崑山，研判中共未來會祭出更多同等待遇。

沈有忠批評，中共主張台灣是中國內政問題，若台灣有政黨配合演出或配合融合政策，等於是在落實台灣是中國一部分。王滬寧在政協閉幕會的談話，公開強調今年要加強統戰、國際宣傳，政協政治決議的「宗教中國化」放在「推進祖國統一大業」篇章去談，並把一國兩制和愛國者治港、愛國者治澳放在一起，一國兩制、宗教中國化都是涉及台灣。

沈進一步說，關於「宗教中國化」最權威的定義是習近平去年的談話，習聲稱進行宗教交流時要強化對偉大祖國的認同、中華民族認同、中國文化認同、中國共產黨認同，社會主義認同，所以宗教交流是今年特別要注意的。

東吳大學政治系副教授陳方隅表示，當中國對台灣長臂管轄時，台灣內部有一群人想把台灣劃到中國範圍內，似乎在協助中國。在立法院很多人在配合一中敘事，網路一直有許多影片流傳，台灣真的要小心應對。

國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員方琮嬿表示，中共「二十大」之後，中方認為國家安全越來越重要，今年「兩會」工作報告提到發展和安全，但國家安全仍是重於發展。

方琮嬿認為，報告裡面「穩定」出現30多次，中國雖然面對強大外部壓力，但整個政策方向不變。主要有三個趨勢，第一是求穩定，二是要強化科技驅動及自主、創新，三是側重國家安全勝於經濟發展。

