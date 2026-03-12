胡志強指江啟臣曾表示100年也不會換太太 他也是支持江啟臣100年

前台中市長胡志強說支持江啟臣一百年。（記者蘇金鳳攝）

前中縣長廖了以舉辦「台中要啟程，唯一支持江啟臣」記者會，前台中市胡志強到場表達支持立場，胡志強還爆料指出，在一次全部都是男人的餐會，話題很無聊，談到男人的七年之癢，待江啟臣出席，他問江啟臣7年後會不會想換太太，江啟臣說一百年都會不會換， 他告知江的太太，江太太說「還有20年呢?」（台灣人說呷百二）；他強調，也會支持江100年。

胡志強表示，今天是受到廖了以的邀請，他要兌現8年承諾支持江啟臣參選中市長，江啟臣擔任過行政院新聞局長，學經歷豐富，將來選上台中市長，把台中市治理的更好，總有一天台中市，會超越高雄也會超越北市。

胡志強表示，台中市的前途不是開玩笑，不能隨便投票，台中市不能輸，江啟臣一定要贏。

胡志強隨即話題一轉，指最近在一場全是男人的餐會，大家都在等江啟臣，話題很無聊，都在聊7年之癢，會不會換太太，江啟臣一來，他就問江啟臣，會不會有7年之癢，會不會換太太，豈料江啟臣馬上說，一百年都不會換。

胡志強笑著說，一次他碰到江啟臣的太太，把江啟臣的回答告訴江太太，江太太竟回應說「還有20年呢?」，胡志強都不知道如何回答。但他強調，對江啟臣的支持也是100年。

