涉詐領補助款 民進黨新北市議員林銘仁延長限制出境出海8月

5連霸的民進黨新北市議員林銘仁涉16年來詐領、挪用助理費共達681萬餘元，新北地檢署2024年11月間依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，起訴林銘仁、楊姓女助理、林男胞姊與林男的江姓妻舅共4人；由於限制出境、出海期限將屆滿，新北地院合議庭裁定林銘仁自3月15日起延長限制出境、出海8個月。

檢方調查，林銘仁自2006年3月1日起擔任新北市議員，身為其助理的楊，負責綜理申報助理費用及帳務等業務；兩人明知公費助理費不屬於議員薪資、也不是議員個人實質補貼，竟利用職務上機會不實申報助理費。

檢方查出，林銘仁的妻舅江男從上一份工作離職後，便在家照顧林銘仁的父親，代表江男自2009年9月至2016年3月間，未實際擔任林銘仁的助理；林銘仁卻為補貼妻舅的生活開銷，交代楊女偽造公費助理費的人事資料，詐領267萬餘元。同樣情況也發生在林男胞姊身上，林女自2009年1月至2018年4月間，被充當人頭詐領312萬餘元，用來補貼林銘仁的服務處，或做為選民服務的支出。

檢方依利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實文書罪，起訴林銘仁共4人，全案移審後，合議庭命林銘仁以300萬元交保，並限制住居，及限制出境、出海8月，以及禁止與同案被告及證人進行聯繫或接觸等處分，2025年7月15日起延長限制出境、出海8月。

由於限制出境出海處分將屆滿，合議庭認為，林銘仁犯罪嫌疑仍屬重大，且否認利用職務上機會詐取財物罪，所述與同案被告及相關證人陳述有所出入，又本案雖已行證人交互詰問程序，然尚未審結，原羈押原因仍存在，裁定延長限制出境、出海8個月。

