藍白閹割版軍購條例大縮水 無黨議員痛批敵我不分扯後腿

南市無黨籍市議員李宗霖質疑，藍白陣營敵我分不清，在關鍵時刻扯後腿。（記者蔡文居攝）

立法院國民黨團上週提出「強化國防及對美軍購條例草案」預算大幅砍至3800億，與行政院版本8年1.25兆元的版本一併付委審查，等於打了3折，而民眾團黨版本則劃劃4000億。南市無黨籍市議員李宗霖質疑，藍白陣營敵我分不清，在關鍵時刻扯後腿。

李宗霖指出，國民黨版軍購案，直接將1.25兆預算砍至3800億+N，並提出附帶條件授權國防部未來可以提出「第二階段特別條例」，讓他們有機會再來擋、拖、刪、亂。所謂3800億+N的那個 「N」，就是讓他們可以再亂N次吧？

李宗霖表示，1.25兆對美軍購案的通過與否，已經成為台灣在全球民主、獨裁陣營站隊時刻的表態燈號。數天前，英國與西班牙在美伊戰爭中拒絕讓美軍使用兩國的軍事基地，讓川普痛批英國首相「不是邱吉爾」，更揚言終止與西班牙的貿易往來。

他說，我們可能不能用單純的政治口水來解讀。事實上，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）早在2月14日的慕尼黑安全會議中，就已明確畫出陣線，呼喚歐洲各國負起歷史道德與自身安全責任，加入對抗極權國家、護衛共同價值的行列。

李宗霖指出，印太國家絕對無法置身事外。日本防衛大臣小泉進次郎在同場會議中雖然隻字未提中國和台灣，但字字句句都在傳達台海的安危攸關全球穩定。烏俄戰爭膠著已久，台海局勢愈發緊繃。身處兩方陣營對抗的下一場風暴中心，台灣軍購案最終向國際傳達出什麼信號，是不可輕忽的，特別是在川普的性格與要求站隊之下，我們豈能容許連敵我都分不清的藍白陣營在關鍵時刻扯後腿？

