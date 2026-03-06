批顧立雄常識、專業雙缺 國民黨：沒發價書討國防特別預算？

國民黨今晚嚴正聲明，軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」，國防部長顧立雄（見圖）至今拿不出發價書，卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足。（記者方賓照攝）

針對民進黨政府近期強推軍購特別條例草案，批評在野黨不顧「國家安全」，國民黨今晚嚴正聲明表示，軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」，國防部長顧立雄至今拿不出發價書（LOA），卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足，國民黨嚴厲譴責此等迴避監督、強逼全民買單的行徑。

國民黨表示，身為國防部長，顧立雄竟連美國海外軍事售予（FMS）制度都不清楚，發價書為美方同意供售並載明軍價與數量的官方文件，必須具備此文件，軍購案才算正式成立，這項規範對所有國家皆然，如果沒有美國政府的發價書，立法院根本無從審查預算，更遑論預算執行。

請繼續往下閱讀...

國民黨強調，有些武器即使政府有意採購，美國也未必同意供售，沒有載明於發價書的項目，最後可能根本買不到，因此在沒有發價書的情況下先行編列龐大預算，不僅缺乏實際採購基礎，也讓預算編列完全失去意義。

國民黨指出，在這次的軍購項目中，美國第一階段向我國國防部提出的發價書只有8項，總金額不超過3500億元，然而行政院版本卻主張高達1.25兆元，這中間近9000億元的巨大落差，根本沒有任何一張發價書作為支撐，其實質目的就是要求國會給予「空白授權」，在「買什麼都不清楚」的情況下，行政院就草率編列預算舉債，導致立法院完全無法審查，後續也無法執行，這種荒謬行徑史無前例。

針對目前朝野爭執的「3800億+N」預算概念，國民黨強調，其中的「N」指的就是「發價書」，該黨並重申，國防政策必須建立在透明、負責且可受監督的制度之上，唯有採購項目符合「兵力整建計畫、實際作戰需求、明確採購計畫、正式發價書」4大要件，才能獲得支持，若政府持續以黑箱作業破壞既有程序，國民黨必將善盡民主監督職責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法