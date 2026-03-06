金門陳氏宗親祭祖再同框 陳福海過去給負評、如今誇「她」第一名

金門縣陳氏宗親會春季祭祖，立委陳玉珍（前左）、縣長陳福海（前右）再同框，兩人互動既較勁又傳承。（記者吳正庭攝）

金門縣陳氏宗親會今天舉辦春季祭祖大典，立委陳玉珍、縣長陳福海再次同框，2人互動既較勁又傳承。陳福海宣布出馬角逐陳氏宗親會理事長，還趣稱陳玉珍爭取財劃法通過是為了「自己用」；陳玉珍也來一記回馬槍表示，是要幫陳福海實現縣庫100億元的政見。

金門潁川堂陳氏宗親會每年春、秋兩祭，散居各地子孫返鄉祭祖、省親，尤其逢選舉年，子弟齊聚一堂，更是熱鬧；陳玉珍在中央、陳福海在地方，再忙都抽空出席。

陳福海說，金門建設水、電不缺，推崇金門首位民選縣長陳水在早年向銀行貸款擴大金門酒廠規模，為金門成全國福利最好縣市打下基礎；他更主動把陳玉珍納為共同推動金門老人年金加碼的從政子弟1員。

陳福海細數縣府團隊陳家子弟位居要津，強調「咱陳家人才濟濟」、「姓陳的沒有漏氣」；他將目光移向陳玉珍說，有些人目前雖是副主管，「相信以後就是主管」，把球做給已獲國民黨提名參選縣長的陳玉珍。

陳福海說，從政36年應該交棒，並宣布，兒子陳麒翔將參選縣議員，他將延續陳氏宗親會理事長陳進源的優點和腳步，爭取下屆陳氏宗親會理事長。

曾多次公開對陳玉珍國會表現負面評價的陳福海，近日似有融冰，罕見大推陳玉珍的表現「第一名」。他說，金門只有1席立委，想要在立法院占有一席之地要花很多心思，要很認真、用心才能看到「金門」2個字；他2008年擔任立委，曾經很認真打拚，要為縣府多掙點經費都很困難，但陳玉珍這次在爭取財劃法時表現第一名。他開玩笑說，後來發現很奇怪，陳玉珍為什麼那麼努力爭取財劃法？原來是有企圖心，應該是為了將來擔任縣長「自己用」，引來哄堂大笑。

陳玉珍隨後致詞立刻澄清，那些錢絕不是爭取她自己用，其實是替陳福海實現「縣庫留下100億元的政見」。她說，按照通過的財劃法，金門未來可獲得中央的補助款，即使扣掉相關經費，每年也會比以往增加大約40億至50億元。

陳玉珍指出，她會學習陳福海的勤政愛民，繼續顧老、顧幼及醫療長照政策，積極推動「0到6歲國家養」；獲得國民黨提名參選縣長只是一個開始，接下來她會一步一腳印，誠懇尋求宗長支持。

「陳」是金門第一大姓，曾經歷國大代表、立委、縣長、議長都是陳家天下的風光年代，祭祖大會飄出濃濃選味更非第一回，如今「雙陳」同框，帶點機鋒的傳承意味，是否能為陳家大團結帶來契機？值得觀察。

金門縣陳氏宗親會舉辦春季祭祖大典，理事長陳進源（中）率宗親祭祖。（記者吳正庭攝）

金門潁川堂陳氏宗親會每年春、秋兩祭，各地陳氏子孫返鄉祭祖，齊聚一堂。（記者吳正庭攝）

