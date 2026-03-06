台中國民黨大罷免「幽靈連署」34黨工有罪 32人繳公庫323萬換緩刑

台中國民黨涉「幽靈連署」34人今天皆判有罪，其中32人獲緩刑，附帶條件中，應向公庫支付金額共323萬元。（記者陳建志攝）

國民黨為反制公民團體發起的大罷免，去年2月發起「以罷制罷」，提議罷免民進黨立委蔡其昌與何欣純，卻偽造抄襲黨員名冊，涉案34人今天都判有罪，其中伍康龍、陳劍鋒等32人獲緩刑，不過附帶條件應向公庫支付金額加總高達323萬元，僅周姓、買姓黨工2人沒緩刑，可上訴。

國民黨台中市黨部相關幹部為反制罷免立委行動，由伍康龍擔任罷免事務總負責人。伍康龍等人為能於短時間內蒐得足夠提議人名冊，利用職務權限下載黨員名冊，並召集各區幹部與黨工共34人，於黨部會議室大量抄寫、偽造提議人資料及署名共4258份，台中地檢署起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工。

台中地院審理時34人皆認罪，希望能從輕量刑，爭取緩刑、易科罰金的機會。台中地院今天進行宣判，陳劍鋒、伍康龍等34人都判有罪，其中32人獲得緩刑，只有買姓被告判刑1年、周姓被告判刑9月未獲緩刑。陳劍鋒依個人資料保護法的「非公務機關非法利用個人資料」2罪判1年6月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，並須支付公庫25萬元，並接受法治教育2場；伍康龍判1年8月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，並須支付公庫30萬元，並接受法治教育2場。

其餘30名黨工，各判處3月至1年2月不等刑期，部分褫奪公權2至3年，各應向公庫支付3萬元至15萬元，均應參加法治教育2場；周姓、買姓黨工各判9月、1年，未諭知緩刑，且刑度不得易科罰金，未來若判決確定須入獄。

經統計，台中地院今諭知32人緩刑附帶條件中，應向公庫支付金額介於3萬元至30萬元不等，累計加總達323萬元。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興則表示，尊重法院判決，會儘快跟相關黨工溝通了解是否上訴還是爭取易科罰金，罰金的部分，「黨部會想辦法募款代付，不會讓黨工出這筆錢」。

